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https://sputniknews.com.tr/20230811/nijerdeki-isyancilar-dis-mudahale-halinde-devrik-lider-bazumu-oldurmekle-tehdit-etti-1074548557.html
Nijer’deki isyancılar, dış müdahale halinde devrik lider Bazum’u öldürmekle tehdit etti
Nijer’deki isyancılar, dış müdahale halinde devrik lider Bazum’u öldürmekle tehdit etti
Nijer’deki isyancılar, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland’a, dış müdahale olması durumunda, darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum’u... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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Associated Press’in haberinde, “Nijer cuntası, üst düzey ABD diplomatına, komşu ülkelerin devrik Cumhurbaşkanı Mohamed Bazum'u yeniden iktidara getirmek için askeri müdahalede bulunmaya çalışması durumunda, Bazum’u öldüreceklerini söyledi” ifadesine yer verildi.Nuland’ın, Bazum’a yönelik tehditle ilgili bilgiyi bu hafta Nejer’e yaptığı ziyaret sırasında aldığı belirtildi.Daha önce Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu, Nijer’deki duruma müdahale edebileceklerini açıklamıştı.
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nijer, victoria nuland, abd, abd
nijer, victoria nuland, abd, abd

Nijer’deki isyancılar, dış müdahale halinde devrik lider Bazum’u öldürmekle tehdit etti

01:15 11.08.2023
© AP Photo / Stephane de SakutinMuhammed Bazum
Muhammed Bazum - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Stephane de Sakutin
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Nijer’deki isyancılar, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland’a, dış müdahale olması durumunda, darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum’u öldüreceklerini bildirdi.
Associated Press’in haberinde, “Nijer cuntası, üst düzey ABD diplomatına, komşu ülkelerin devrik Cumhurbaşkanı Mohamed Bazum'u yeniden iktidara getirmek için askeri müdahalede bulunmaya çalışması durumunda, Bazum’u öldüreceklerini söyledi” ifadesine yer verildi.
Nuland’ın, Bazum’a yönelik tehditle ilgili bilgiyi bu hafta Nejer’e yaptığı ziyaret sırasında aldığı belirtildi.
Daha önce Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu, Nijer’deki duruma müdahale edebileceklerini açıklamıştı.
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