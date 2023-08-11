https://sputniknews.com.tr/20230811/nijerdeki-isyancilar-dis-mudahale-halinde-devrik-lider-bazumu-oldurmekle-tehdit-etti-1074548557.html
Nijer’deki isyancılar, dış müdahale halinde devrik lider Bazum’u öldürmekle tehdit etti
Nijer’deki isyancılar, dış müdahale halinde devrik lider Bazum’u öldürmekle tehdit etti
Nijer’deki isyancılar, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland’a, dış müdahale olması durumunda, darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum’u... 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T01:15+0300
2023-08-11T01:15+0300
2023-08-11T01:15+0300
dünya
nijer
victoria nuland
abd
abd
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Associated Press’in haberinde, “Nijer cuntası, üst düzey ABD diplomatına, komşu ülkelerin devrik Cumhurbaşkanı Mohamed Bazum'u yeniden iktidara getirmek için askeri müdahalede bulunmaya çalışması durumunda, Bazum’u öldüreceklerini söyledi” ifadesine yer verildi.Nuland’ın, Bazum’a yönelik tehditle ilgili bilgiyi bu hafta Nejer’e yaptığı ziyaret sırasında aldığı belirtildi.Daha önce Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu, Nijer’deki duruma müdahale edebileceklerini açıklamıştı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
nijer, victoria nuland, abd, abd
nijer, victoria nuland, abd, abd
Nijer’deki isyancılar, dış müdahale halinde devrik lider Bazum’u öldürmekle tehdit etti
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Nijer’deki isyancılar, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland’a, dış müdahale olması durumunda, darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum’u öldüreceklerini bildirdi.
Associated Press
’in haberinde, “Nijer cuntası, üst düzey ABD diplomatına, komşu ülkelerin devrik Cumhurbaşkanı Mohamed Bazum'u yeniden iktidara getirmek için askeri müdahalede bulunmaya çalışması durumunda, Bazum’u öldüreceklerini söyledi”
ifadesine yer verildi.
Nuland’ın, Bazum’a yönelik tehditle ilgili bilgiyi bu hafta Nejer’e yaptığı ziyaret sırasında aldığı belirtildi.
Daha önce Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu, Nijer’deki duruma müdahale edebileceklerini açıklamıştı.