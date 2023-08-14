https://sputniknews.com.tr/20230814/musktan-ukrayna-krizi-paylasimi-abd-muzakerelere-baslayabilirdi-ama-savasin-surmesini-istiyor-1074623482.html

Musk'tan Ukrayna krizi paylaşımı: 'ABD müzakerelere başlayabilirdi ama savaşın sürmesini istiyor'

Musk'tan Ukrayna krizi paylaşımı: 'ABD müzakerelere başlayabilirdi ama savaşın sürmesini istiyor'

Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD'nin Ukrayna meselesindeki kararlarının olumsuz etki yarattığını düşündüğünü gösteren bir mesaj paylaştı. 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T12:09+0300

2023-08-14T12:09+0300

2023-08-14T12:09+0300

musk

elon musk

ukrayna krizi

abd

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

müzakere

barış

barış planı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/1a/1044358036_0:0:3246:1827_1920x0_80_0_0_1ea6702a3de31c6ea120246f9d860a4c.jpg

Girişimci David Sacks, X platformunda yaptığı bir paylaşımda İngiliz analist Alexander Mercouris'in Kiev'in karşı saldırıda neden başarısız olduğunu anlattığı ve ABD'nin tercihlerinin bunun üzerindeki olumsuz etkilerini sıraladığı açıklamasına yer verdi.Paylaşımda ABD'nin Avrupa'nın güvenliği konusunda Rusya'nın ortaya koyduğu çekinceleri ve talepleri görmezden geldiğini ve İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerini sabote ettiğini belirten Mercouris, "Şimdi, karşı saldırı başarısız olduktan sonra, ABD Ruslarla ciddi müzakerelere başlamayı deneyebilirdi, ancak bunun yerine savaşın sürmesini istiyor. ABD'nin dış politikadaki elitleri, her yol ayrımında uzlaşma ve barış yerine cepheleşme ve çatışmanın yolunu seçti" ifadelerini kullandı.Sacks'in mesajının altına tek kelimeyle 'Doğru' yorumunu yapan Musk, ABD yönetiminin Ukrayna politikasını desteklemediğini bir kez daha dile getirdi.Washington'un Kiev'e desteğini daha önce de eleştiren Musk, 2022 sonbaharında Kırım'ın Rusya toprağı olarak tanınmasını, Ukrayna'nın tarafsız statüde kalmasını ve Rusya'ya bağlanan Donetsk, Lugansk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde BM himayesinde yeniden referandum yapılmasını öngören barış planı sunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230814/rusya-3-ukraynali-komutan-hakkinda-arama-karari-cikartti-1074620496.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

musk, elon musk, abd, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, müzakere, barış, barış planı