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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230814/musktan-ukrayna-krizi-paylasimi-abd-muzakerelere-baslayabilirdi-ama-savasin-surmesini-istiyor-1074623482.html
Musk'tan Ukrayna krizi paylaşımı: 'ABD müzakerelere başlayabilirdi ama savaşın sürmesini istiyor'
Musk'tan Ukrayna krizi paylaşımı: 'ABD müzakerelere başlayabilirdi ama savaşın sürmesini istiyor'
Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD'nin Ukrayna meselesindeki kararlarının olumsuz etki yarattığını düşündüğünü gösteren bir mesaj paylaştı. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T12:09+0300
2023-08-14T12:09+0300
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Girişimci David Sacks, X platformunda yaptığı bir paylaşımda İngiliz analist Alexander Mercouris'in Kiev'in karşı saldırıda neden başarısız olduğunu anlattığı ve ABD'nin tercihlerinin bunun üzerindeki olumsuz etkilerini sıraladığı açıklamasına yer verdi.Paylaşımda ABD'nin Avrupa'nın güvenliği konusunda Rusya'nın ortaya koyduğu çekinceleri ve talepleri görmezden geldiğini ve İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerini sabote ettiğini belirten Mercouris, "Şimdi, karşı saldırı başarısız olduktan sonra, ABD Ruslarla ciddi müzakerelere başlamayı deneyebilirdi, ancak bunun yerine savaşın sürmesini istiyor. ABD'nin dış politikadaki elitleri, her yol ayrımında uzlaşma ve barış yerine cepheleşme ve çatışmanın yolunu seçti" ifadelerini kullandı.Sacks'in mesajının altına tek kelimeyle 'Doğru' yorumunu yapan Musk, ABD yönetiminin Ukrayna politikasını desteklemediğini bir kez daha dile getirdi.Washington'un Kiev'e desteğini daha önce de eleştiren Musk, 2022 sonbaharında Kırım'ın Rusya toprağı olarak tanınmasını, Ukrayna'nın tarafsız statüde kalmasını ve Rusya'ya bağlanan Donetsk, Lugansk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde BM himayesinde yeniden referandum yapılmasını öngören barış planı sunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230814/rusya-3-ukraynali-komutan-hakkinda-arama-karari-cikartti-1074620496.html
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Musk'tan Ukrayna krizi paylaşımı: 'ABD müzakerelere başlayabilirdi ama savaşın sürmesini istiyor'

12:09 14.08.2023
© AFP 2023 / Peter ParksElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© AFP 2023 / Peter Parks
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Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD'nin Ukrayna meselesindeki kararlarının olumsuz etki yarattığını düşündüğünü gösteren bir mesaj paylaştı.
Girişimci David Sacks, X platformunda yaptığı bir paylaşımda İngiliz analist Alexander Mercouris'in Kiev'in karşı saldırıda neden başarısız olduğunu anlattığı ve ABD'nin tercihlerinin bunun üzerindeki olumsuz etkilerini sıraladığı açıklamasına yer verdi.
Paylaşımda ABD'nin Avrupa'nın güvenliği konusunda Rusya'nın ortaya koyduğu çekinceleri ve talepleri görmezden geldiğini ve İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerini sabote ettiğini belirten Mercouris, "Şimdi, karşı saldırı başarısız olduktan sonra, ABD Ruslarla ciddi müzakerelere başlamayı deneyebilirdi, ancak bunun yerine savaşın sürmesini istiyor. ABD'nin dış politikadaki elitleri, her yol ayrımında uzlaşma ve barış yerine cepheleşme ve çatışmanın yolunu seçti" ifadelerini kullandı.

Sacks'in mesajının altına tek kelimeyle 'Doğru' yorumunu yapan Musk, ABD yönetiminin Ukrayna politikasını desteklemediğini bir kez daha dile getirdi.

Washington'un Kiev'e desteğini daha önce de eleştiren Musk, 2022 sonbaharında Kırım'ın Rusya toprağı olarak tanınmasını, Ukrayna'nın tarafsız statüde kalmasını ve Rusya'ya bağlanan Donetsk, Lugansk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde BM himayesinde yeniden referandum yapılmasını öngören barış planı sunmuştu.
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