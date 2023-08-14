https://sputniknews.com.tr/20230814/karabulut-ailesinin-avukati-epozdemir-munevverin-ayin-icin-olduruldugu-suphesi-iddianamede-var-1074617477.html
Karabulut ailesinin avukatı Epözdemir: Münevver'in ayin için öldürüldüğü şüphesi iddianamede var
Karabulut ailesinin avukatı Epözdemir: Münevver'in ayin için öldürüldüğü şüphesi iddianamede var
Münevver Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir'in, Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili tutanaklara yansıyan 4 senaryoyu açıklamasına ilişkin... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T07:56+0300
2023-08-14T07:56+0300
2023-08-14T07:59+0300
türkiye
münevver karabulut
ayin
cem garipoğlu
cinayet
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İstanbul'da 14 yıl önce Münevver Karabulut'u öldüren ve cezaevinde intihar eden, katil Cem Garipoğlu'nun bu cinayeti "Yahudi" geleneklerinde yer alan ‘Mayasız Ayini' için öldürdüğü iddiaları tartışılıyor. Konuyu Fatih Altaylı ile yaptığı sohbette dile getiren Karabulut'un ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, bu iddiaların kendisine ait olmadığını söyledi. Sözcü'nün haberine göre, yayınını izleyenlerin bunu göreceklerini belirten Epözdemir şunları anlattı:“29 bıçak kesisi, beşi öldürücü bıçak darbesi, ölmeden önce testere kullanılması, makulenin kafası bedeninden ayrılmış, hunharca ve vahşice bir cinayet. Türkiye'de bütün kurumların sorgulandığı bir dosya oldu. Bir dava 11 dava oldu. Ölümün sebebi ile ilgili mahkeme binlerce sayfa evrak, onlarca klasör olmasına rağmen gerekçeyi tespit edemedi. Fakat mahkemenin gerekçesinde, duruşma zabıtlarında tartıştığı 4 tane senaryo olarak gerekçe vardı. Bu dördü de olabilir ama net olarak gerekçeyi tespit edemedi.'Ailenin sırrını öğrenmiş olabilir'Bir tanesi Münevver Karabulut'un ailenin sırrını öğrenmiş olabilir. Ondan katledilmiş olabilir çünkü Cem Garipoğlu testereyi önceden alıyor. Sonra da maktuleyi eve getiriyor. Cinayetten önceki yazışmalarında ‘Seni sevgimle aşkımla boğacağım. Türkiye bizi konuşacak. Gitar çalacağım senin için. Panjurları kapatacağım' diyor. İkinci gerekçede ise maktule direnmiş, bakire, tırnaklarında Garipoğlu ailesinden ait DNA örnekleri var. Burada maktüleye karşı cinsel istismar da bulunmak istenmiş olabilir. Maktule buna direnmiş, ondan ötürü bu cinayet işlenmiş olabilir iddiası var.'Mahkeme kanaat getiremedi, tespit edemedi'Üçüncüsü baba oğul cinayete iştirakten birlikte yargılanıyordu. Özellikle soruşturma evresinde birlikte bir şeyler yapmak istemiş olabilirler ve direnmiş olabilir iddiası var. Dördüncüsü de Münevver Karabulut 15.00'de eve geliyor. Cem Garipoğlu, 18.46'da Münevver'in kafası vücudun ayrılmış halde gitar valizinde evden çıkıyor. Cinayet mahali Bahçeşehir'de bir de ev. Etiler'e 40 kilometre korsan taksiyle gidiyor. Babaannesinin evinin önündeki çöp konteynırına bırakıyor. Testereyi de önceden almış yazışmaları göre cinayeti planlanmış. Zaten tasarlanmadan mahkum oldu. Bu bir ayin olabilir diye mahkeme gerekçesinde tartıştı. Fakat bu 4 senaryodan da hangisi olduğuna mahkeme kanaat getiremedi, tespit edemedi. ‘Bu 4 olasılık da gerekçede, duruşmada tartışıldı' dedim. Bu mahkemenin kanaati. Benim bu yönde bir görüşüm de kanaatim de yok.”
https://sputniknews.com.tr/20230812/karabulut-ailesinin-avukati-duyurdu-bakanligin-cem-garipoglu-karari-sonrasi-yeni-adim-1074587935.html
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münevver karabulut cinayeti, münevver karabulut cinayeti ayin, münevver karabulut ayinde mi öldürüldü, rezan epözdemir mayasız ayini açıklaması, avukat rezan epözdemir
Karabulut ailesinin avukatı Epözdemir: Münevver'in ayin için öldürüldüğü şüphesi iddianamede var
07:56 14.08.2023 (güncellendi: 07:59 14.08.2023) Abone ol
Münevver Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir'in, Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili tutanaklara yansıyan 4 senaryoyu açıklamasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Epözdemir, “Bu bir ayin olabilir diye mahkeme gerekçesinde tartıştı. Fakat bu 4 senaryodan da hangisi olduğuna mahkeme kanaat getiremedi” dedi.
İstanbul'da 14 yıl önce Münevver Karabulut'u öldüren ve cezaevinde intihar eden, katil Cem Garipoğlu'nun bu cinayeti "Yahudi" geleneklerinde yer alan ‘Mayasız Ayini' için öldürdüğü iddiaları tartışılıyor. Konuyu Fatih Altaylı ile yaptığı sohbette dile getiren Karabulut'un ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, bu iddiaların kendisine ait olmadığını söyledi.
Sözcü'nün haberine göre, yayınını izleyenlerin bunu göreceklerini belirten Epözdemir şunları anlattı:
“29 bıçak kesisi, beşi öldürücü bıçak darbesi, ölmeden önce testere kullanılması, makulenin kafası bedeninden ayrılmış, hunharca ve vahşice bir cinayet. Türkiye'de bütün kurumların sorgulandığı bir dosya oldu. Bir dava 11 dava oldu. Ölümün sebebi ile ilgili mahkeme binlerce sayfa evrak, onlarca klasör olmasına rağmen gerekçeyi tespit edemedi. Fakat mahkemenin gerekçesinde, duruşma zabıtlarında tartıştığı 4 tane senaryo olarak gerekçe vardı. Bu dördü de olabilir ama net olarak gerekçeyi tespit edemedi.
'Ailenin sırrını öğrenmiş olabilir'
Bir tanesi Münevver Karabulut'un ailenin sırrını öğrenmiş olabilir. Ondan katledilmiş olabilir çünkü Cem Garipoğlu testereyi önceden alıyor. Sonra da maktuleyi eve getiriyor. Cinayetten önceki yazışmalarında ‘Seni sevgimle aşkımla boğacağım. Türkiye bizi konuşacak. Gitar çalacağım senin için. Panjurları kapatacağım' diyor. İkinci gerekçede ise maktule direnmiş, bakire, tırnaklarında Garipoğlu ailesinden ait DNA örnekleri var. Burada maktüleye karşı cinsel istismar da bulunmak istenmiş olabilir. Maktule buna direnmiş, ondan ötürü bu cinayet işlenmiş olabilir iddiası var.
'Mahkeme kanaat getiremedi, tespit edemedi'
Üçüncüsü baba oğul cinayete iştirakten birlikte yargılanıyordu. Özellikle soruşturma evresinde birlikte bir şeyler yapmak istemiş olabilirler ve direnmiş olabilir iddiası var. Dördüncüsü de Münevver Karabulut 15.00'de eve geliyor. Cem Garipoğlu, 18.46'da Münevver'in kafası vücudun ayrılmış halde gitar valizinde evden çıkıyor. Cinayet mahali Bahçeşehir'de bir de ev. Etiler'e 40 kilometre korsan taksiyle gidiyor. Babaannesinin evinin önündeki çöp konteynırına bırakıyor. Testereyi de önceden almış yazışmaları göre cinayeti planlanmış. Zaten tasarlanmadan mahkum oldu. Bu bir ayin olabilir diye mahkeme gerekçesinde tartıştı. Fakat bu 4 senaryodan da hangisi olduğuna mahkeme kanaat getiremedi, tespit edemedi. ‘Bu 4 olasılık da gerekçede, duruşmada tartışıldı' dedim. Bu mahkemenin kanaati. Benim bu yönde bir görüşüm de kanaatim de yok.”