https://sputniknews.com.tr/20230814/izmir-korfezinde-37-buyuklugunde-deprem-1074618363.html

İzmir Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

İzmir Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü İzmir Körfezi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T08:48+0300

2023-08-14T08:48+0300

2023-08-14T08:48+0300

türkiye

ege denizi

izmir

deprem

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074317307_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_03bb4ca0b8581713ad11f7f10836bfaf.jpg

AFAD'ın verilerine göre İzmir Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 08.08'de meydana gelen depremin derinliğinin 10 kilometre olduğu bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230813/egede-48-buyuklugunde-deprem-1074604441.html

türkiye

ege denizi

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afad ve kandilli son depremler, izmir deprem