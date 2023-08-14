https://sputniknews.com.tr/20230814/izmir-korfezinde-37-buyuklugunde-deprem-1074618363.html
İzmir Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem
İzmir Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü İzmir Körfezi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T08:48+0300
2023-08-14T08:48+0300
2023-08-14T08:48+0300
türkiye
ege denizi
izmir
deprem
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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AFAD'ın verilerine göre İzmir Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 08.08'de meydana gelen depremin derinliğinin 10 kilometre olduğu bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230813/egede-48-buyuklugunde-deprem-1074604441.html
türkiye
ege denizi
izmir
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afad ve kandilli son depremler, izmir deprem
afad ve kandilli son depremler, izmir deprem
İzmir Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü İzmir Körfezi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın verilerine göre İzmir Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 08.08'de meydana gelen depremin derinliğinin 10 kilometre olduğu bildirildi.