https://sputniknews.com.tr/20230813/egede-48-buyuklugunde-deprem-1074604441.html
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi Girit Adası açıklarında da 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. 13.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-13T11:26+0300
2023-08-13T11:26+0300
2023-08-13T12:28+0300
türkiye
deprem
ege
afad
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072163684_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d1dd8a398623848db86c6921848ec563.jpg
Ege Denizi Girit Adası'nda 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.49'da merkez üssü Ege Denizi Girit Adası olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Muğla'nın Bodrum ilçesinin yaklaşık 320 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 4,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230813/uc-depremle-sarsilan-malatyalilar-park-ve-bahcelerde-sabahliyor-1074602950.html
türkiye
ege
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072163684_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_266238e9664f8cf16e7f6b84e15ebde8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, ege, afad
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem
11:26 13.08.2023 (güncellendi: 12:28 13.08.2023) Abone ol
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi Girit Adası açıklarında da 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Ege Denizi Girit Adası'nda 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.49'da merkez üssü Ege Denizi Girit Adası olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinin yaklaşık 320 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 4,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.