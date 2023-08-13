https://sputniknews.com.tr/20230813/egede-48-buyuklugunde-deprem-1074604441.html

Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi Girit Adası açıklarında da 4,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. 13.08.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

deprem

ege

afad

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Ege Denizi Girit Adası'nda 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.49'da merkez üssü Ege Denizi Girit Adası olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Muğla'nın Bodrum ilçesinin yaklaşık 320 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 4,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20230813/uc-depremle-sarsilan-malatyalilar-park-ve-bahcelerde-sabahliyor-1074602950.html

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