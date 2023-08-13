https://sputniknews.com.tr/20230813/uc-depremle-sarsilan-malatyalilar-park-ve-bahcelerde-sabahliyor-1074602950.html
Üç depremle sarsılan Malatyalılar park ve bahçelerde sabahlıyor
Üç depremle sarsılan Malatyalılar park ve bahçelerde sabahlıyor
Malatya’da, peş peşe yaşanan üç deprem sonrası evlerine girmeye korkan bazı vatandaşlar geceyi park ve bahçelerde geçiriyor. 13.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-13T09:35+0300
2023-08-13T09:35+0300
2023-08-13T09:35+0300
türkiye
malatya
deprem
sarsıntı
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Malatya’da, peş peşe yaşanan üç deprem sonrası evlerine girmeye korkan bazı kişiler geceyi park ve bahçelerde geçiriyor.Malatya’da Yeşilyurt merkezli saat 16.39’da 4.8, 16.40'ta 4.5, 18.18'de ise 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından sokaklara dökülen vatandaşların deprem nöbeti sürüyor.Evlerine girmeye korkan bazı vatandaşların geceyi park ve bahçelerde geçirdiği kentte bazıları ise sosyal tesislerde kalmayı tercih ederken, artçı sarsıntılar da devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230812/malatyada-48-buyuklugunde-deprem-1074588973.html
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malatya, deprem, sarsıntı
malatya, deprem, sarsıntı
Üç depremle sarsılan Malatyalılar park ve bahçelerde sabahlıyor
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Malatya’da, peş peşe yaşanan üç deprem sonrası evlerine girmeye korkan bazı vatandaşlar geceyi park ve bahçelerde geçiriyor.
Malatya’da, peş peşe yaşanan üç deprem sonrası evlerine girmeye korkan bazı kişiler geceyi park ve bahçelerde geçiriyor.
Malatya’da Yeşilyurt merkezli saat 16.39’da 4.8, 16.40'ta 4.5, 18.18'de ise 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından sokaklara dökülen vatandaşların deprem nöbeti sürüyor.
Evlerine girmeye korkan bazı vatandaşların geceyi park ve bahçelerde geçirdiği kentte bazıları ise sosyal tesislerde kalmayı tercih ederken, artçı sarsıntılar da devam ediyor.