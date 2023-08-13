https://sputniknews.com.tr/20230813/uc-depremle-sarsilan-malatyalilar-park-ve-bahcelerde-sabahliyor-1074602950.html

Üç depremle sarsılan Malatyalılar park ve bahçelerde sabahlıyor

Üç depremle sarsılan Malatyalılar park ve bahçelerde sabahlıyor

Malatya’da, peş peşe yaşanan üç deprem sonrası evlerine girmeye korkan bazı vatandaşlar geceyi park ve bahçelerde geçiriyor. 13.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-13T09:35+0300

2023-08-13T09:35+0300

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türkiye

malatya

deprem

sarsıntı

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Malatya’da, peş peşe yaşanan üç deprem sonrası evlerine girmeye korkan bazı kişiler geceyi park ve bahçelerde geçiriyor.Malatya’da Yeşilyurt merkezli saat 16.39’da 4.8, 16.40'ta 4.5, 18.18'de ise 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından sokaklara dökülen vatandaşların deprem nöbeti sürüyor.Evlerine girmeye korkan bazı vatandaşların geceyi park ve bahçelerde geçirdiği kentte bazıları ise sosyal tesislerde kalmayı tercih ederken, artçı sarsıntılar da devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230812/malatyada-48-buyuklugunde-deprem-1074588973.html

türkiye

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