https://sputniknews.com.tr/20230814/istanbulda-taksilerde-zamli-tarife-basladi-taksimetreler-guncellendi-yeni-ucretler-ne-kadar-oldu-1074615800.html
İstanbul'da taksilerde zamlı tarife başladı: Taksimetreler güncellendi, yeni ücretler ne kadar oldu?
İstanbul'da taksilerde zamlı tarife başladı: Taksimetreler güncellendi, yeni ücretler ne kadar oldu?
UKOME'nin 8 Ağustos'taki toplantısında taksi ücretlerine yapılan zam sonrasında yeni tarife uygulanmaya başladı. Taksi şoförleri taksimetre ayar istasyonlarına... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T06:15+0300
2023-08-14T06:15+0300
2023-08-14T06:15+0300
ekonomi
taksi
taksimetre
zam
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İstanbul'da taksiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla ücretlere yapılan zammın ardından taksimetre cihazlarını güncelledi. Yeni taksi tarifesi 14 Ağustos itibarıyla geçerli oldu.Bazı firmaların hayata geçirdiği yeni nesil taksimetre cihazları sayesinde istasyonlara gitmeden taksimetre ayarının yapılması sayesinde uzun taksi kuyrukları oluşmadı.İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar oldu?UKOME'nin 8 Ağustos Salı günü aldığı kararla taksimetre açılış ücreti 12.65 liradan 19.17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8.51 liradan 13.75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100.80 liradan 152.73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıkmıştı.Taksimetrelere yapılacak zam miktarı yüzde 51.52 olarak belirlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230808/istanbulda-toplu-ulasima-buyuk-zam-1074469975.html
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taksi zammı uygulanmaya başladı mı, taksi zamlı tarife, taksi ücretleri, taksi indi bindi ücreti, taksi ücretleri ne kadar oldu, taksi yeni ücret, taksi yeni tarife, taksi zamlı tarife, taksi tarifesine zam
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İstanbul'da taksilerde zamlı tarife başladı: Taksimetreler güncellendi, yeni ücretler ne kadar oldu?
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UKOME'nin 8 Ağustos'taki toplantısında taksi ücretlerine yapılan zam sonrasında yeni tarife uygulanmaya başladı. Taksi şoförleri taksimetre ayar istasyonlarına gelerek cihazlarını güncelledi. İndi-bindi ücreti 70 TL, açılış ücreti 19.17 TL oldu.
İstanbul'da taksiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla ücretlere yapılan zammın ardından taksimetre cihazlarını güncelledi. Yeni taksi tarifesi 14 Ağustos itibarıyla geçerli oldu.
Bazı firmaların hayata geçirdiği yeni nesil taksimetre cihazları sayesinde istasyonlara gitmeden taksimetre ayarının yapılması sayesinde uzun taksi kuyrukları oluşmadı.
İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar oldu?
UKOME'nin 8 Ağustos Salı günü aldığı kararla taksimetre açılış ücreti 12.65 liradan 19.17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8.51 liradan 13.75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100.80 liradan 152.73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıkmıştı.
Taksimetrelere yapılacak zam miktarı yüzde 51.52 olarak belirlenmişti.