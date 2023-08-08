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https://sputniknews.com.tr/20230808/istanbulda-toplu-ulasima-buyuk-zam-1074469975.html
İstanbul'da toplu ulaşıma büyük zam: Taksi ücretleri de arttı
İstanbul'da toplu ulaşıma büyük zam: Taksi ücretleri de arttı
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu taşıma ücretlerine zam kararı çıktı. Taksilerin ise açılış ücretine yüzde 51.52, indi-bindi... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T11:31+0300
2023-08-08T12:39+0300
ekonomi
zam
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında toplu ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.Zam kararına göre, tam bilet 9.90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4.83'ten 7.32'ye, metrobüs ise 22.25 TL'ye yükseldi. Taksi açılış ücreti 19.17 TL oldu. Taksi indi bindi ise 70 TL oldu.Taksi indi- bindi ücreti ne kadar oldu?Taksi açılış ücretine ise yapılan yüzde 75 zam ile indi-bindi 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı. Taksimetre açılış ücreti ise 19,17 TL'ye yükseldi.Minibüs ücretleri de gelen zamla birlikte mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek. Minibüs öğrenci ücreti ise 8 TL olarak belirlendi.Okul servisi 0-1 KM aylık ücreti 792 TL’den 1200 TL’ye, personel servis ücretleri de 10-17 koltuk kapasiteli taşıt 422,40 TL’den 640.40 TL’ye yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20230808/istanbulda-taksicilerden-taksimetre-ucretine-yuzde-100-zam-talebi-1074461579.html
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İstanbul'da toplu ulaşıma büyük zam: Taksi ücretleri de arttı

11:31 08.08.2023 (güncellendi: 12:39 08.08.2023)
© AAOtobüs
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© AA
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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu taşıma ücretlerine zam kararı çıktı. Taksilerin ise açılış ücretine yüzde 51.52, indi-bindi ücretine ise yüzde 75 zam geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında toplu ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.
Zam kararına göre, tam bilet 9.90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4.83'ten 7.32'ye, metrobüs ise 22.25 TL'ye yükseldi. Taksi açılış ücreti 19.17 TL oldu. Taksi indi bindi ise 70 TL oldu.

Taksi indi- bindi ücreti ne kadar oldu?

Taksi açılış ücretine ise yapılan yüzde 75 zam ile indi-bindi 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı. Taksimetre açılış ücreti ise 19,17 TL'ye yükseldi.
Minibüs ücretleri de gelen zamla birlikte mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek. Minibüs öğrenci ücreti ise 8 TL olarak belirlendi.
Okul servisi 0-1 KM aylık ücreti 792 TL’den 1200 TL’ye, personel servis ücretleri de 10-17 koltuk kapasiteli taşıt 422,40 TL’den 640.40 TL’ye yükseldi.
İstanbul'da bir grup taksici konvoy oluşturarak taksimetre ücretlerine yüzde 100 zam yapılmasını talep etti. Avrupa yakasında Fatih'teki Vatan Caddesi'nde, Anadolu yakasında Göztepe Köprüsü'nde toplanarak konvoy halinde Yenikapı Sahili'ne hareket eden çok sayıda taksici taksimetre ücretlerine zam talebinde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
EKONOMİ
İstanbul'da taksicilerden taksimetre ücretine yüzde 100 zam talebi
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