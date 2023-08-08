https://sputniknews.com.tr/20230808/istanbulda-toplu-ulasima-buyuk-zam-1074469975.html

İstanbul'da toplu ulaşıma büyük zam: Taksi ücretleri de arttı

İstanbul'da toplu ulaşıma büyük zam: Taksi ücretleri de arttı

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu taşıma ücretlerine zam kararı çıktı. Taksilerin ise açılış ücretine yüzde 51.52, indi-bindi... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T11:31+0300

2023-08-08T11:31+0300

2023-08-08T12:39+0300

ekonomi

zam

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında toplu ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.Zam kararına göre, tam bilet 9.90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4.83'ten 7.32'ye, metrobüs ise 22.25 TL'ye yükseldi. Taksi açılış ücreti 19.17 TL oldu. Taksi indi bindi ise 70 TL oldu.Taksi indi- bindi ücreti ne kadar oldu?Taksi açılış ücretine ise yapılan yüzde 75 zam ile indi-bindi 40 TL’den 70 TL’ye çıkarıldı. Taksimetre açılış ücreti ise 19,17 TL'ye yükseldi.Minibüs ücretleri de gelen zamla birlikte mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek. Minibüs öğrenci ücreti ise 8 TL olarak belirlendi.Okul servisi 0-1 KM aylık ücreti 792 TL’den 1200 TL’ye, personel servis ücretleri de 10-17 koltuk kapasiteli taşıt 422,40 TL’den 640.40 TL’ye yükseldi.

https://sputniknews.com.tr/20230808/istanbulda-taksicilerden-taksimetre-ucretine-yuzde-100-zam-talebi-1074461579.html

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