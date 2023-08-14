https://sputniknews.com.tr/20230814/iranda-turbeye-silahli-saldiri-icisleri-bakan-yardimcisi-gorevden-alindi-4-zanli-tutuklandi-1074621447.html
İran'da türbeye silahlı saldırı: İçişleri bakan yardımcısı görevden alındı, 4 zanlı tutuklandı
İran'da türbeye silahlı saldırı: İçişleri bakan yardımcısı görevden alındı, 4 zanlı tutuklandı
İran İçişleri Bakanı Vahidi, İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde önde gelen bir Şii türbesine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma talimatı verdiğini... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T10:33+0300
2023-08-14T10:33+0300
2023-08-14T10:36+0300
iran
saldırı
türbe
cami
terör
şiraz
tesnim
tesnim haber ajansı
dünya
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İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi, Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldıktan hemen sonra siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Muhammed Rıza Gholamreza'yı görevden aldı. İran merkezli bir haber ajansı Tesnim'in haberine göre, bu görevden almayı terör saldırısıyla bağlantısı bulunan 4 zanlının tutuklanması izledi.Press TV'nin haberine göre ise, 8 kişinin yaralandığı ve en az 2 kişinin hayatını kaybettiği olayı IŞİD üstlendi. Şah Çerağ Türbesi'ne geçen yıl ekim ayında da silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu 13 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırının faillerinden ikisi, 8 Temmuz 2023’te idam edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230813/iranda-turbeye-silahli-saldiri-en-az-4-olu-1074613489.html
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iran, saldırı, türbe, cami, terör, şiraz, tesnim, tesnim haber ajansı
iran, saldırı, türbe, cami, terör, şiraz, tesnim, tesnim haber ajansı
İran'da türbeye silahlı saldırı: İçişleri bakan yardımcısı görevden alındı, 4 zanlı tutuklandı
10:33 14.08.2023 (güncellendi: 10:36 14.08.2023) Abone ol
İran İçişleri Bakanı Vahidi, İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde önde gelen bir Şii türbesine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma talimatı verdiğini duyurdu, saldırı sonrası içişleri bakan yardımcısının da değiştirildiğini açıkladı.
İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi, Şiraz
kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne
düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldıktan hemen sonra siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Muhammed Rıza Gholamreza
'yı görevden aldı. İran merkezli bir haber ajansı Tesnim'in haberine
göre, bu görevden almayı terör saldırısıyla bağlantısı bulunan 4 zanlının tutuklanması izledi.
Press TV'nin haberine göre ise, 8 kişinin yaralandığı ve en az 2 kişinin hayatını kaybettiği olayı IŞİD üstlendi.
Şah Çerağ Türbesi'ne geçen yıl ekim ayında da silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu 13 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırının faillerinden ikisi, 8 Temmuz 2023’te idam edilmişti.