https://sputniknews.com.tr/20230814/iranda-turbeye-silahli-saldiri-icisleri-bakan-yardimcisi-gorevden-alindi-4-zanli-tutuklandi-1074621447.html

İran'da türbeye silahlı saldırı: İçişleri bakan yardımcısı görevden alındı, 4 zanlı tutuklandı

İran'da türbeye silahlı saldırı: İçişleri bakan yardımcısı görevden alındı, 4 zanlı tutuklandı

İran İçişleri Bakanı Vahidi, İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde önde gelen bir Şii türbesine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma talimatı verdiğini... 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T10:33+0300

2023-08-14T10:33+0300

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iran

saldırı

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cami

terör

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İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi, Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldıktan hemen sonra siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Muhammed Rıza Gholamreza'yı görevden aldı. İran merkezli bir haber ajansı Tesnim'in haberine göre, bu görevden almayı terör saldırısıyla bağlantısı bulunan 4 zanlının tutuklanması izledi.Press TV'nin haberine göre ise, 8 kişinin yaralandığı ve en az 2 kişinin hayatını kaybettiği olayı IŞİD üstlendi. Şah Çerağ Türbesi'ne geçen yıl ekim ayında da silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu 13 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırının faillerinden ikisi, 8 Temmuz 2023’te idam edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230813/iranda-turbeye-silahli-saldiri-en-az-4-olu-1074613489.html

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