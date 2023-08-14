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Tuzla Tersanesi’ndeki patlamayla ilgili valilikten açıklama: 1 kişi hayatını kaybetti
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İran'da türbeye silahlı saldırı: İçişleri bakan yardımcısı görevden alındı, 4 zanlı tutuklandı
İran'da türbeye silahlı saldırı: İçişleri bakan yardımcısı görevden alındı, 4 zanlı tutuklandı
İran İçişleri Bakanı Vahidi, İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde önde gelen bir Şii türbesine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma talimatı verdiğini... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T10:33+0300
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terör
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İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi, Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldıktan hemen sonra siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Muhammed Rıza Gholamreza'yı görevden aldı. İran merkezli bir haber ajansı Tesnim'in haberine göre, bu görevden almayı terör saldırısıyla bağlantısı bulunan 4 zanlının tutuklanması izledi.Press TV'nin haberine göre ise, 8 kişinin yaralandığı ve en az 2 kişinin hayatını kaybettiği olayı IŞİD üstlendi. Şah Çerağ Türbesi'ne geçen yıl ekim ayında da silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu 13 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırının faillerinden ikisi, 8 Temmuz 2023’te idam edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230813/iranda-turbeye-silahli-saldiri-en-az-4-olu-1074613489.html
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iran, saldırı, türbe, cami, terör, şiraz, tesnim, tesnim haber ajansı
iran, saldırı, türbe, cami, terör, şiraz, tesnim, tesnim haber ajansı

İran'da türbeye silahlı saldırı: İçişleri bakan yardımcısı görevden alındı, 4 zanlı tutuklandı

10:33 14.08.2023 (güncellendi: 10:36 14.08.2023)
© AAİran'da Şah Çerağ türbesine saldırı
İran'da Şah Çerağ türbesine saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© AA
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İran İçişleri Bakanı Vahidi, İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde önde gelen bir Şii türbesine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma talimatı verdiğini duyurdu, saldırı sonrası içişleri bakan yardımcısının da değiştirildiğini açıkladı.
İran İçişleri Bakanı Ahmad Vahidi, Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldıktan hemen sonra siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Muhammed Rıza Gholamreza'yı görevden aldı. İran merkezli bir haber ajansı Tesnim'in haberine göre, bu görevden almayı terör saldırısıyla bağlantısı bulunan 4 zanlının tutuklanması izledi.
Press TV'nin haberine göre ise, 8 kişinin yaralandığı ve en az 2 kişinin hayatını kaybettiği olayı IŞİD üstlendi.
Şah Çerağ Türbesi'ne geçen yıl ekim ayında da silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu 13 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırının faillerinden ikisi, 8 Temmuz 2023’te idam edilmişti.
İran türbe saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2023
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İran'da türbeye silahlı saldırı: En az 4 ölü
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