https://sputniknews.com.tr/20230813/iranda-turbeye-silahli-saldiri-en-az-4-olu-1074613489.html

İran'da türbeye silahlı saldırı: En az 4 ölü

İran'da türbeye silahlı saldırı: En az 4 ölü

İran’ın Şiraz şehrinde bulunan Şah Çerağ Türbesi'ne yönelik saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 13.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-13T21:44+0300

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dünya

iran

silahlı saldırı

türbe

ortadoğu

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İran’ın yarı resmi ajansı Tesnim'de yayımlanan habere göre, Şiraz şehrindeki Şah Çerağ Türbesi'ne silahlı saldırı düzenlendi.Tesnim, terör saldırısı olarak nitelediği saldırıda ilk belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.AFP haber ajansı saldırıda en az 4 can kaybının olduğunu duyurdu.Saldırganların iki kişi olduğu, söz konusu kişilerin türbenin Mehdi Kapısı'ndan içeri girmeye çalıştığı kaydedildi.Olayın ardından saldırganlardan birinin yakalandığı diğerinin ise kaçtığı ifade edildi.Türbenin kapılarının kapalı olduğu ve güvenlik güçlerinin kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.Şah Çerağ Türbesi'ne geçen yıl ekim ayında da silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu 13 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırının faillerinden ikisi, 8 Temmuz 2023’te idam edilmişti.

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iran, silahlı saldırı, türbe, ortadoğu