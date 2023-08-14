https://sputniknews.com.tr/20230814/ingiltereden-isvece-karsi-seyahat-uyarisi-saldiri-tehdidi-yukseldi-1074626688.html
İngiltere'den İsveç'e karşı seyahat uyarısı: 'Saldırı tehdidi yükseldi'
İngiltere'den İsveç'e karşı seyahat uyarısı: 'Saldırı tehdidi yükseldi'
İngiltere, Pazar günü İsveç’e gidecek vatandaşlarına İslam karşıtı kişiler tarafından ülkede gerçekleştirilen Kuran yakma eylemlerinin Müslümanları kızdırması... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T12:48+0300
2023-08-14T12:48+0300
2023-08-14T12:48+0300
dünya
isveç
ingiltere
terör
seyahat uyarısı
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073880391_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2f0878fb72840f908e57b82636e0eace.jpg
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, güncellediği seyahat tavsiyesinde İsveçli yetkililerin başarılı bir şekilde 'planlanan bazı saldırıları önlediğini ve çeşitli tutuklamalar gerçekleştirdiğini' aktardı.Vatandaşlarına 'ihtiyatlı' olmaları gerektiğini belirten İngiltere, saldırıların yabancıların sık ziyaret ettiği yerlerde gerçekleşebileceği uyarısında bulundu.İsveç’in ulusal güvenlik danışmanı olan Henrik Landerholm, İngiltere’nin yaptığı bu uyarının farkında olduklarını belirten açıklamasında, 19 Temmuz’da Irak’taki büyükelçiliklerinin hedef alındığını, 9 Ağustos’ta Lübnan’daki büyükelçiliklerine saldırı teşebbüsü gerçekleştirildiğini ve 1 Ağustos’ta İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu çalışanının silahlı saldırıya uğradığını hatırlatarak İsveç’e karşı saldırı tehdidinin yükseldiğini teyit etti.ABD de 'terör saldırıları olabileceğini' aktararak İsveç’e karşı seyahat tavsiyesini yenilemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230814/musktan-ukrayna-krizi-paylasimi-abd-muzakerelere-baslayabilirdi-ama-savasin-surmesini-istiyor-1074623482.html
isveç
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/17/1073880391_88:0:736:486_1920x0_80_0_0_0b09fa4afec1a8ad70166161578ff2f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
isveç, ingiltere, terör, seyahat uyarısı, saldırı
isveç, ingiltere, terör, seyahat uyarısı, saldırı
İngiltere'den İsveç'e karşı seyahat uyarısı: 'Saldırı tehdidi yükseldi'
Abone ol
İngiltere, Pazar günü İsveç’e gidecek vatandaşlarına İslam karşıtı kişiler tarafından ülkede gerçekleştirilen Kuran yakma eylemlerinin Müslümanları kızdırması nedeniyle 'terör saldırıları olabileceğini belirterek' seyahat uyarısında bulundu.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, güncellediği seyahat tavsiyesinde İsveçli yetkililerin başarılı bir şekilde 'planlanan bazı saldırıları önlediğini ve çeşitli tutuklamalar gerçekleştirdiğini' aktardı.
Vatandaşlarına 'ihtiyatlı' olmaları gerektiğini belirten İngiltere, saldırıların yabancıların sık ziyaret ettiği yerlerde gerçekleşebileceği uyarısında bulundu.
İsveç’in ulusal güvenlik danışmanı olan Henrik Landerholm, İngiltere’nin yaptığı bu uyarının farkında olduklarını belirten açıklamasında, 19 Temmuz’da Irak’taki büyükelçiliklerinin hedef alındığını, 9 Ağustos’ta Lübnan’daki büyükelçiliklerine saldırı teşebbüsü gerçekleştirildiğini ve 1 Ağustos’ta İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu çalışanının silahlı saldırıya uğradığını hatırlatarak İsveç’e karşı saldırı tehdidinin yükseldiğini teyit etti.
ABD de 'terör saldırıları olabileceğini' aktararak İsveç’e karşı seyahat tavsiyesini yenilemişti.