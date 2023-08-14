https://sputniknews.com.tr/20230814/ingiltereden-isvece-karsi-seyahat-uyarisi-saldiri-tehdidi-yukseldi-1074626688.html

İngiltere'den İsveç'e karşı seyahat uyarısı: 'Saldırı tehdidi yükseldi'

İngiltere'den İsveç'e karşı seyahat uyarısı: 'Saldırı tehdidi yükseldi'

İngiltere, Pazar günü İsveç’e gidecek vatandaşlarına İslam karşıtı kişiler tarafından ülkede gerçekleştirilen Kuran yakma eylemlerinin Müslümanları kızdırması... 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T12:48+0300

2023-08-14T12:48+0300

2023-08-14T12:48+0300

dünya

isveç

ingiltere

terör

seyahat uyarısı

saldırı

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, güncellediği seyahat tavsiyesinde İsveçli yetkililerin başarılı bir şekilde 'planlanan bazı saldırıları önlediğini ve çeşitli tutuklamalar gerçekleştirdiğini' aktardı.Vatandaşlarına 'ihtiyatlı' olmaları gerektiğini belirten İngiltere, saldırıların yabancıların sık ziyaret ettiği yerlerde gerçekleşebileceği uyarısında bulundu.İsveç’in ulusal güvenlik danışmanı olan Henrik Landerholm, İngiltere’nin yaptığı bu uyarının farkında olduklarını belirten açıklamasında, 19 Temmuz’da Irak’taki büyükelçiliklerinin hedef alındığını, 9 Ağustos’ta Lübnan’daki büyükelçiliklerine saldırı teşebbüsü gerçekleştirildiğini ve 1 Ağustos’ta İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu çalışanının silahlı saldırıya uğradığını hatırlatarak İsveç’e karşı saldırı tehdidinin yükseldiğini teyit etti.ABD de 'terör saldırıları olabileceğini' aktararak İsveç’e karşı seyahat tavsiyesini yenilemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230814/musktan-ukrayna-krizi-paylasimi-abd-muzakerelere-baslayabilirdi-ama-savasin-surmesini-istiyor-1074623482.html

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isveç, ingiltere, terör, seyahat uyarısı, saldırı