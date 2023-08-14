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https://sputniknews.com.tr/20230814/hollandada-dilan-yesilgozun-parti-liderligi-kesinlesti-ulkenin-ilk-kadin-basbakani-olabilir-1074642357.html
Hollanda’da Dilan Yeşilgöz’ün parti liderliği kesinleşti: Ülkenin ilk kadın başbakanı olabilir
Hollanda’da Dilan Yeşilgöz’ün parti liderliği kesinleşti: Ülkenin ilk kadın başbakanı olabilir
Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Yeşilgöz’ün, 22 Kasım’da yapılacak erken genel seçime, iktidar ortağı Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nin (VVD)... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T18:20+0300
2023-08-14T18:20+0300
dünya
dilan yeşilgöz-zegerius
hollanda
başbakan
kadın
türk
bakan
özgürlük ve demokrasi için halk partisi (vvd)
politika
dış politika
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Seçimleri kazanması durumunda Ankara doğumlu Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz’ün, Hollanda’nın ilk kadın başbakanı olmasının yolu da açılmış oldu. Ülkenin en büyük partisi VVD’de, Genel Başkan ve Başbakan Mark Rutte, iltica planı krizi nedeniyle hükümetin düşmesinin ardından siyaseti bırakma kararı almıştı. VVD yetkili kurulları ile örgütler, Rutte’nin yerine oy birliği ile Yeşilgöz’ü aday gösterdi.Parti içinden farklı isimlerin de adaylık sinyali vermesi üzerine, yönetim tarafından 13 Ağustos’a kadar süre tanındı. Ancak Pazar geceyarısına kadar VVD Genel Başkanlığı için herhangi bir başvuru olmadı. Böylece tek aday olan Dilan Yeşilgöz’ün liderliği kesinleşmiş oldu. Yeşilgöz, VVD liderliğinin kesinleşmesini, 'büyük bir onur' olarak değerlendirdi.Büyük bir enerjiyle çalışmaya başlayacağını ve yapacak çok şeyleri bulunduğunu vurgulayan Yeşilgöz, “Birlikte ve Hollanda için fikirlerimizle, bu seçimlerde en büyük parti olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.Yeşilgöz, 22 Kasım Çarşamba yapılacak erken genel seçimde, VVD’nin Başbakan adayı olarak yarışacak. VVD’nin seçimden birinci çıkması durumunda, 46 yaşındaki Ankara doğumlu politikacıya Hollanda’nın ilk kadın Başbakanı olma yolu açılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230814/letonyada-basbakan-istifa-karari-aldi-1074636044.html
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dilan yeşilgöz-zegerius, hollanda, başbakan, kadın, türk, bakan, özgürlük ve demokrasi için halk partisi (vvd), politika, dış politika, türkiye, ankara
dilan yeşilgöz-zegerius, hollanda, başbakan, kadın, türk, bakan, özgürlük ve demokrasi için halk partisi (vvd), politika, dış politika, türkiye, ankara

Hollanda’da Dilan Yeşilgöz’ün parti liderliği kesinleşti: Ülkenin ilk kadın başbakanı olabilir

18:20 14.08.2023
© AFP 2023 / BART MAATDilan Yeşilgöz
Dilan Yeşilgöz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© AFP 2023 / BART MAAT
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Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Yeşilgöz’ün, 22 Kasım’da yapılacak erken genel seçime, iktidar ortağı Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nin (VVD) lideri olarak girmesi kesinleşti.
Seçimleri kazanması durumunda Ankara doğumlu Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz’ün, Hollanda’nın ilk kadın başbakanı olmasının yolu da açılmış oldu. Ülkenin en büyük partisi VVD’de, Genel Başkan ve Başbakan Mark Rutte, iltica planı krizi nedeniyle hükümetin düşmesinin ardından siyaseti bırakma kararı almıştı. VVD yetkili kurulları ile örgütler, Rutte’nin yerine oy birliği ile Yeşilgöz’ü aday gösterdi.
Parti içinden farklı isimlerin de adaylık sinyali vermesi üzerine, yönetim tarafından 13 Ağustos’a kadar süre tanındı. Ancak Pazar geceyarısına kadar VVD Genel Başkanlığı için herhangi bir başvuru olmadı. Böylece tek aday olan Dilan Yeşilgöz’ün liderliği kesinleşmiş oldu. Yeşilgöz, VVD liderliğinin kesinleşmesini, 'büyük bir onur' olarak değerlendirdi.
Büyük bir enerjiyle çalışmaya başlayacağını ve yapacak çok şeyleri bulunduğunu vurgulayan Yeşilgöz, “Birlikte ve Hollanda için fikirlerimizle, bu seçimlerde en büyük parti olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.
Yeşilgöz, 22 Kasım Çarşamba yapılacak erken genel seçimde, VVD’nin Başbakan adayı olarak yarışacak. VVD’nin seçimden birinci çıkması durumunda, 46 yaşındaki Ankara doğumlu politikacıya Hollanda’nın ilk kadın Başbakanı olma yolu açılacak.
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