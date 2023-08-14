https://sputniknews.com.tr/20230814/hollandada-dilan-yesilgozun-parti-liderligi-kesinlesti-ulkenin-ilk-kadin-basbakani-olabilir-1074642357.html
Hollanda’da Dilan Yeşilgöz’ün parti liderliği kesinleşti: Ülkenin ilk kadın başbakanı olabilir
Hollanda’da Dilan Yeşilgöz’ün parti liderliği kesinleşti: Ülkenin ilk kadın başbakanı olabilir
Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Yeşilgöz’ün, 22 Kasım’da yapılacak erken genel seçime, iktidar ortağı Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nin (VVD)... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T18:20+0300
2023-08-14T18:20+0300
2023-08-14T18:20+0300
dünya
dilan yeşilgöz-zegerius
hollanda
başbakan
kadın
türk
bakan
özgürlük ve demokrasi için halk partisi (vvd)
politika
dış politika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0e/1074642183_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f192f1c4106822a21721d1b08786ecf7.jpg
Seçimleri kazanması durumunda Ankara doğumlu Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz’ün, Hollanda’nın ilk kadın başbakanı olmasının yolu da açılmış oldu. Ülkenin en büyük partisi VVD’de, Genel Başkan ve Başbakan Mark Rutte, iltica planı krizi nedeniyle hükümetin düşmesinin ardından siyaseti bırakma kararı almıştı. VVD yetkili kurulları ile örgütler, Rutte’nin yerine oy birliği ile Yeşilgöz’ü aday gösterdi.Parti içinden farklı isimlerin de adaylık sinyali vermesi üzerine, yönetim tarafından 13 Ağustos’a kadar süre tanındı. Ancak Pazar geceyarısına kadar VVD Genel Başkanlığı için herhangi bir başvuru olmadı. Böylece tek aday olan Dilan Yeşilgöz’ün liderliği kesinleşmiş oldu. Yeşilgöz, VVD liderliğinin kesinleşmesini, 'büyük bir onur' olarak değerlendirdi.Büyük bir enerjiyle çalışmaya başlayacağını ve yapacak çok şeyleri bulunduğunu vurgulayan Yeşilgöz, “Birlikte ve Hollanda için fikirlerimizle, bu seçimlerde en büyük parti olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.Yeşilgöz, 22 Kasım Çarşamba yapılacak erken genel seçimde, VVD’nin Başbakan adayı olarak yarışacak. VVD’nin seçimden birinci çıkması durumunda, 46 yaşındaki Ankara doğumlu politikacıya Hollanda’nın ilk kadın Başbakanı olma yolu açılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230814/letonyada-basbakan-istifa-karari-aldi-1074636044.html
hollanda
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0e/1074642183_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_79c3883c87e576235975a70fad925b8b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dilan yeşilgöz-zegerius, hollanda, başbakan, kadın, türk, bakan, özgürlük ve demokrasi için halk partisi (vvd), politika, dış politika, türkiye, ankara
dilan yeşilgöz-zegerius, hollanda, başbakan, kadın, türk, bakan, özgürlük ve demokrasi için halk partisi (vvd), politika, dış politika, türkiye, ankara
Hollanda’da Dilan Yeşilgöz’ün parti liderliği kesinleşti: Ülkenin ilk kadın başbakanı olabilir
Abone ol
Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Yeşilgöz’ün, 22 Kasım’da yapılacak erken genel seçime, iktidar ortağı Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nin (VVD) lideri olarak girmesi kesinleşti.
Seçimleri kazanması durumunda Ankara doğumlu Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz’ün, Hollanda’nın ilk kadın başbakanı olmasının yolu da açılmış oldu. Ülkenin en büyük partisi VVD’de, Genel Başkan ve Başbakan Mark Rutte, iltica planı krizi nedeniyle hükümetin düşmesinin ardından siyaseti bırakma kararı almıştı. VVD yetkili kurulları ile örgütler, Rutte’nin yerine oy birliği ile Yeşilgöz’ü aday gösterdi.
Parti içinden farklı isimlerin de adaylık sinyali vermesi üzerine, yönetim tarafından 13 Ağustos’a kadar süre tanındı. Ancak Pazar geceyarısına kadar VVD Genel Başkanlığı için herhangi bir başvuru olmadı. Böylece tek aday olan Dilan Yeşilgöz’ün liderliği kesinleşmiş oldu. Yeşilgöz, VVD liderliğinin kesinleşmesini, 'büyük bir onur' olarak değerlendirdi.
Büyük bir enerjiyle çalışmaya başlayacağını ve yapacak çok şeyleri bulunduğunu vurgulayan Yeşilgöz, “Birlikte ve Hollanda için fikirlerimizle, bu seçimlerde en büyük parti olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.
Yeşilgöz, 22 Kasım Çarşamba yapılacak erken genel seçimde, VVD’nin Başbakan adayı olarak yarışacak. VVD’nin seçimden birinci çıkması durumunda, 46 yaşındaki Ankara doğumlu politikacıya Hollanda’nın ilk kadın Başbakanı olma yolu açılacak.