https://sputniknews.com.tr/20230814/letonyada-basbakan-istifa-karari-aldi-1074636044.html

Letonya Başbakanı Krisjanis Karins istifasını açıkladı

Letonya Başbakanı Krisjanis Karins istifasını açıkladı

Baltık ülkesi Letonya'nın Başbakanı Krisjanis Karins, istifa kararı aldığını duyurdu. 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T17:22+0300

2023-08-14T17:22+0300

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dünya

letonya

koalisyon

krisjanis karins

istifa

kabine

başbakan

seçim

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Letonya Başbakanı Krisjanis Karins bugün yaptığı açıklamada hükümetiyle birlikte bu hafta içinde istifa edeceğini duyurdu.Karins, “Bu Perşembe, kendim ve kabinemin istifasını cumhurbaşkanına sunacağım” dedi. Kabinede bir değişiklik yapmak istemesine rağmen koalisyon ortaklarının bu talebini reddetmesinden sonra sonra bu adımı atan Karins’in partisi Yeni Birlik, başbakanın yerine yeni bir aday için bir araya gelecek.2026’da sandığa gitmeye hazırlanan Letonya’da yeni bir koalisyonun göreve gelmesinden önce seçime gidilmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230814/almanya-disisleri-bakani-baerbocku-tasiyan-ucak-acil-inis-yapti-1074635177.html

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letonya, koalisyon, krisjanis karins, istifa, kabine, başbakan, seçim