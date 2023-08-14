https://sputniknews.com.tr/20230814/letonyada-basbakan-istifa-karari-aldi-1074636044.html
Letonya Başbakanı Krisjanis Karins istifasını açıkladı
Letonya Başbakanı Krisjanis Karins istifasını açıkladı
Baltık ülkesi Letonya'nın Başbakanı Krisjanis Karins, istifa kararı aldığını duyurdu. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T17:22+0300
2023-08-14T17:22+0300
2023-08-14T17:23+0300
dünya
letonya
koalisyon
krisjanis karins
istifa
kabine
başbakan
seçim
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Letonya Başbakanı Krisjanis Karins bugün yaptığı açıklamada hükümetiyle birlikte bu hafta içinde istifa edeceğini duyurdu.Karins, “Bu Perşembe, kendim ve kabinemin istifasını cumhurbaşkanına sunacağım” dedi. Kabinede bir değişiklik yapmak istemesine rağmen koalisyon ortaklarının bu talebini reddetmesinden sonra sonra bu adımı atan Karins’in partisi Yeni Birlik, başbakanın yerine yeni bir aday için bir araya gelecek.2026’da sandığa gitmeye hazırlanan Letonya’da yeni bir koalisyonun göreve gelmesinden önce seçime gidilmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230814/almanya-disisleri-bakani-baerbocku-tasiyan-ucak-acil-inis-yapti-1074635177.html
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letonya, koalisyon, krisjanis karins, istifa, kabine, başbakan, seçim
letonya, koalisyon, krisjanis karins, istifa, kabine, başbakan, seçim
Letonya Başbakanı Krisjanis Karins istifasını açıkladı
17:22 14.08.2023 (güncellendi: 17:23 14.08.2023) Abone ol
Baltık ülkesi Letonya'nın Başbakanı Krisjanis Karins, istifa kararı aldığını duyurdu.
Letonya Başbakanı Krisjanis Karins bugün yaptığı açıklamada hükümetiyle birlikte bu hafta içinde istifa edeceğini duyurdu.
Karins, “Bu Perşembe, kendim ve kabinemin istifasını cumhurbaşkanına sunacağım” dedi. Kabinede bir değişiklik yapmak istemesine rağmen koalisyon ortaklarının bu talebini reddetmesinden sonra sonra bu adımı atan Karins’in partisi Yeni Birlik, başbakanın yerine yeni bir aday için bir araya gelecek.
2026’da sandığa gitmeye hazırlanan Letonya’da yeni bir koalisyonun göreve gelmesinden önce seçime gidilmesi bekleniyor.