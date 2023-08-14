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https://sputniknews.com.tr/20230814/hazine-26-milyar-lira-borclandi-1074634067.html
Hazine 2.6 milyar lira borçlandı
Hazine 2.6 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 609 milyon lira borçlanmaya gitti. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T16:23+0300
2023-08-14T16:23+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
borç
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihalesi düzenledi.İhalede, 7 yıl (2485 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz 9,01 oldu.Nominal teklifin 2 milyar 924 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 770 milyon lira, net satış 1 milyar 509 milyon lira oldu.Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 714 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 100 milyon liralık satış yapıldı.​​​​​​​Hazine böylece, ihalede toplam 2 milyar 609 milyon lira borçlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230809/hazine-271-milyar-liralik-kira-sertifikasi-satisi-yapti-1074489014.html
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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, borç
hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, borç

Hazine 2.6 milyar lira borçlandı

16:23 14.08.2023
© DHAHazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© DHA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 609 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihalesi düzenledi.

İhalede, 7 yıl (2485 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz 9,01 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 924 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 770 milyon lira, net satış 1 milyar 509 milyon lira oldu.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 714 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 100 milyon liralık satış yapıldı.​​​​​​​
Hazine böylece, ihalede toplam 2 milyar 609 milyon lira borçlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
EKONOMİ
Hazine 27,1 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı
9 Ağustos, 01:23
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