https://sputniknews.com.tr/20230814/hazine-26-milyar-lira-borclandi-1074634067.html

Hazine 2.6 milyar lira borçlandı

Hazine 2.6 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 609 milyon lira borçlanmaya gitti. 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T16:23+0300

2023-08-14T16:23+0300

2023-08-14T16:23+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

borç

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihalesi düzenledi.İhalede, 7 yıl (2485 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz 9,01 oldu.Nominal teklifin 2 milyar 924 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 770 milyon lira, net satış 1 milyar 509 milyon lira oldu.Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 714 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 100 milyon liralık satış yapıldı.​​​​​​​Hazine böylece, ihalede toplam 2 milyar 609 milyon lira borçlandı.

https://sputniknews.com.tr/20230809/hazine-271-milyar-liralik-kira-sertifikasi-satisi-yapti-1074489014.html

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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, borç