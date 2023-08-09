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https://sputniknews.com.tr/20230809/hazine-271-milyar-liralik-kira-sertifikasi-satisi-yapti-1074489014.html
Hazine 27,1 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı
Hazine 27,1 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 27 milyar 148 milyon liralık, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
kira
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Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, satışı gerçekleştirilen 27 milyar 148 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 2 Ağustos 2028 olarak belirlendi.Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.
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hazine ve maliye bakanlığı, kira
hazine ve maliye bakanlığı, kira

Hazine 27,1 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı

01:23 09.08.2023
© DHAHazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© DHA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 27 milyar 148 milyon liralık, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirdi.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, satışı gerçekleştirilen 27 milyar 148 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 2 Ağustos 2028 olarak belirlendi.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.
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