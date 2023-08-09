https://sputniknews.com.tr/20230809/hazine-271-milyar-liralik-kira-sertifikasi-satisi-yapti-1074489014.html

Hazine 27,1 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı

Hazine 27,1 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 27 milyar 148 milyon liralık, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını... 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T01:23+0300

2023-08-09T01:23+0300

2023-08-09T01:23+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

kira

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Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, satışı gerçekleştirilen 27 milyar 148 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 2 Ağustos 2028 olarak belirlendi.Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

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hazine ve maliye bakanlığı, kira