https://sputniknews.com.tr/20230814/etna-yanardaginda-patlama-tum-ucuslar-durduruldu-1074632853.html

Etna Yanardağı'nda patlama: Tüm uçuşlar durduruldu

Etna Yanardağı'nda patlama: Tüm uçuşlar durduruldu

İtalya'nın güneyinde Etna Yanardağı'nda patlama yaşandı. Meydana gelen patlama nedeniyle Katanya kentine Türk Hava Yolları da dahil diğer tüm uçakların bugün... 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T15:14+0300

2023-08-14T15:14+0300

2023-08-14T15:14+0300

dünya

türk hava yolları (thy)

etna yanardağı

sicilya adası

italya

patlama

sefer

iptal

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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda dün gece patlama meydana geldi. İtalyan yetkililer, patlamanın, bir 'ön uyarı' anlamına geldiğini, yanardağ ile ilgili uyarı seviyesinin bir kademe yükseltildiğini açıkladı.Patlamanın ardından Sicilya bölgesindeki Katanya Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici süreyle durduruldu. İtalyan Ansa ajansının haberinde, Katanya Havalimanı'nın yerel saatle 13.00'a kadar tüm uçuşlara kapatıldığı belirtildi. THY Basın Müşavirliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, THY'nin bugün icra edilmesi planlanan TK1395 ve TK1396 sefer numaralı İstanbul-Katanya-İstanbul seferleri geçici süreyle durduruldu.THY, bu uçuşları kullanacak yolcuların mağdur olmaması için bugün TK6880 ve TK6881 sefer sayılı ilave Palermo uçuşları planladı.

https://sputniknews.com.tr/20230523/meteorolojiden-etna-yanardagi-aciklamasi-turkiyeyi-etkileyecek-mi-1071442331.html

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türk hava yolları (thy), etna yanardağı, sicilya adası, italya, patlama, sefer, iptal