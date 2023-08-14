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https://sputniknews.com.tr/20230814/etna-yanardaginda-patlama-tum-ucuslar-durduruldu-1074632853.html
Etna Yanardağı'nda patlama: Tüm uçuşlar durduruldu
Etna Yanardağı'nda patlama: Tüm uçuşlar durduruldu
İtalya'nın güneyinde Etna Yanardağı'nda patlama yaşandı. Meydana gelen patlama nedeniyle Katanya kentine Türk Hava Yolları da dahil diğer tüm uçakların bugün... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
türk hava yolları (thy)
etna yanardağı
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italya
patlama
sefer
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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda dün gece patlama meydana geldi. İtalyan yetkililer, patlamanın, bir 'ön uyarı' anlamına geldiğini, yanardağ ile ilgili uyarı seviyesinin bir kademe yükseltildiğini açıkladı.Patlamanın ardından Sicilya bölgesindeki Katanya Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici süreyle durduruldu. İtalyan Ansa ajansının haberinde, Katanya Havalimanı'nın yerel saatle 13.00'a kadar tüm uçuşlara kapatıldığı belirtildi. THY Basın Müşavirliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, THY'nin bugün icra edilmesi planlanan TK1395 ve TK1396 sefer numaralı İstanbul-Katanya-İstanbul seferleri geçici süreyle durduruldu.THY, bu uçuşları kullanacak yolcuların mağdur olmaması için bugün TK6880 ve TK6881 sefer sayılı ilave Palermo uçuşları planladı.
https://sputniknews.com.tr/20230523/meteorolojiden-etna-yanardagi-aciklamasi-turkiyeyi-etkileyecek-mi-1071442331.html
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türk hava yolları (thy), etna yanardağı, sicilya adası, italya, patlama, sefer, iptal
türk hava yolları (thy), etna yanardağı, sicilya adası, italya, patlama, sefer, iptal

Etna Yanardağı'nda patlama: Tüm uçuşlar durduruldu

15:14 14.08.2023
© AA / Salvatore Allegraİtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da volkanik faaliyetler meydana geldi. 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nın halka şeklinde duman püskürttüğü görüldü.
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da volkanik faaliyetler meydana geldi. 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nın halka şeklinde duman püskürttüğü görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© AA / Salvatore Allegra
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İtalya'nın güneyinde Etna Yanardağı'nda patlama yaşandı. Meydana gelen patlama nedeniyle Katanya kentine Türk Hava Yolları da dahil diğer tüm uçakların bugün yapmayı planladığı seferlerin geçici süreyle durdurulduğu bildirildi.
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda dün gece patlama meydana geldi. İtalyan yetkililer, patlamanın, bir 'ön uyarı' anlamına geldiğini, yanardağ ile ilgili uyarı seviyesinin bir kademe yükseltildiğini açıkladı.
Patlamanın ardından Sicilya bölgesindeki Katanya Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici süreyle durduruldu. İtalyan Ansa ajansının haberinde, Katanya Havalimanı'nın yerel saatle 13.00'a kadar tüm uçuşlara kapatıldığı belirtildi. THY Basın Müşavirliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, THY'nin bugün icra edilmesi planlanan TK1395 ve TK1396 sefer numaralı İstanbul-Katanya-İstanbul seferleri geçici süreyle durduruldu.
THY, bu uçuşları kullanacak yolcuların mağdur olmaması için bugün TK6880 ve TK6881 sefer sayılı ilave Palermo uçuşları planladı.
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