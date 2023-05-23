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Meteoroloji'den Etna Yanardağı açıklaması: Türkiye'yi etkileyecek mi?
Meteoroloji'den Etna Yanardağı açıklaması: Türkiye'yi etkileyecek mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden tekrar faaliyete geçen Etna Yanardağı'yla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Etna kaynaklı kül bulutlarının ülkemizi... 23.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-23T13:24+0300
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türkiye
meteoroloji
etna yanardağı
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Meteoroloji'den İtalya'da yeniden faaliyete geçen Etna Yanardağı hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Avrupa'nın en aktif yanardağı olan İtalya'daki Etna Yanardağı 21-22 Mayıs 2023 tarihlerinde yeniden faaliyete geçmiştir. Genel Müdürlüğümüzce son yapılan HYSPLIT Tahmin Modeli ileri yörünge analizlerine göre, Etna kaynaklı kül bulutlarının Yunanistan'ın güneyinden geçerek deniz üzerinden doğuya doğru hareket etmesi beklenmektedir. Söz konusu Etna kaynaklı kül bulutlarının ülkemizi etkilemesi beklenmemektedir. Genel Müdürlüğümüzce kül bulutlarının hareketi 7/24 esasına göre takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.Etna Yanardağı nerede?Etna Yanardağı İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunuyor. Etna, dün yeniden faaliyete geçti. Avrupa'nın en büyük ve en aktif yanardağı olarak bilinen 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı’nda son büyük patlama 1992'de gerçekleşmişti.
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etna yanardağı patladı mı, etna yanardağı patlama, etna yanardağı nerede

Meteoroloji'den Etna Yanardağı açıklaması: Türkiye'yi etkileyecek mi?

13:24 23.05.2023 (güncellendi: 14:26 23.05.2023)
© AP PhotoEtna Yanardağı
Etna Yanardağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2023
© AP Photo
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden tekrar faaliyete geçen Etna Yanardağı'yla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Etna kaynaklı kül bulutlarının ülkemizi etkilemesi beklenmemektedir" denildi.
Meteoroloji'den İtalya'da yeniden faaliyete geçen Etna Yanardağı hakkında açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Avrupa'nın en aktif yanardağı olan İtalya'daki Etna Yanardağı 21-22 Mayıs 2023 tarihlerinde yeniden faaliyete geçmiştir. Genel Müdürlüğümüzce son yapılan HYSPLIT Tahmin Modeli ileri yörünge analizlerine göre, Etna kaynaklı kül bulutlarının Yunanistan'ın güneyinden geçerek deniz üzerinden doğuya doğru hareket etmesi beklenmektedir. Söz konusu Etna kaynaklı kül bulutlarının ülkemizi etkilemesi beklenmemektedir. Genel Müdürlüğümüzce kül bulutlarının hareketi 7/24 esasına göre takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Etna Yanardağı nerede?

Etna Yanardağı İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunuyor. Etna, dün yeniden faaliyete geçti. Avrupa'nın en büyük ve en aktif yanardağı olarak bilinen 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı’nda son büyük patlama 1992'de gerçekleşmişti.
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