Eski Beyaz Saray yetkilisi Bolton: Biden'ın politikası sadece Ukrayna'nın yenilgisini geciktiriyor

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi için bir yazı kaleme alan ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Biden yönetiminin Ukrayna krizindeki politikasını eleştirdi.



Kiev'in karşı saldırısının başarısız olmasının altında Batılı müttefiklerin ve bizzat Biden'ın kararsızlığının yattığını kaydeden Bolton, ABD Başkanı'nın adımlarının sadece Ukrayna'nın yenilgisinin gecikmesine neden olduğunun altını çizdi.



"Ukraynalıların ciddi başarı elde edememesi, yalnızca cephedeki Rus güçlerini çevrelemeyi öngören ABD stratejisinin doğal bir sonucudur" diyen Bolton, Batı'da Ukrayna'ya silah tedarik etmenin amaca uygunluğu ve Moskova'nın nükleer gücü hakkında ardı arkası kesilmeyen tartışmaların Avrupalı liderlerde 'felç edici bir ihtiyata' yol açtığını vurguladı.



Bolton, Batı'nın, özellikle de Washington'un Rusya'ya baskı için uyguladığı yaptırım politikasını 'radikal' bir şekilde gözden geçirmesi gerektiğini de vurguladı.