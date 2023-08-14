Eski Beyaz Saray yetkilisi Bolton: Biden'ın politikası sadece Ukrayna'nın yenilgisini geciktiriyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
08:00
4 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Zelenskiy’nin öfke nöbetleri müttefiklerini kızdırdı
09:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silahlar kimlerin eline geçiyor?
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna medyası yazdı: Yurtdışındaki Ukraynalı diplomatlar ülkeye dönmüyor
13:05
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan 47 yıl sonra ilk: Uzaydaki görevi açıklandı
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
14:07
4 dk
SESLİ HABER
Kiev yönetimi dört manastırı mühürledi
14:35
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
23 ülkenin BRICS’e katılmak istediği açıklandı
15:04
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye açıklaması: Türkiye’nin rolü önemli derecede arttı
15:20
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA ajanını şoke eden açıklama
18:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD vatandaşlarını öfkelendiren ‘yardım’: 60 milyar dolar
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
İran: BRICS, ABD hegemonyasına karşı çok kutuplu dünya kuracak
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya silah yardımları ABD’yi zora soktu: İzin vermeyeceğiz
21:00
1 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen eski ABD’li istihbaratçı: Biden, ABD halkını kandırdı
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Bunu Alman medyası yazdı: Hurdaya ayrılan tanklar Ukrayna’ya verilecek
23:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
12:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230814/eski-beyaz-saray-yetkilisi-bolton-bidenin-politikasi-sadece-ukraynanin-yenilgisini-geciktiriyor-1074634454.html
Eski Beyaz Saray yetkilisi Bolton: Biden'ın politikası sadece Ukrayna'nın yenilgisini geciktiriyor
Eski Beyaz Saray yetkilisi Bolton: Biden'ın politikası sadece Ukrayna'nın yenilgisini geciktiriyor
ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Başkan Biden'ın izlediği politikanın sadece Ukrayna'nın yenilgisinin gecikmesine yol açtığını belirtti. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T16:28+0300
2023-08-14T16:28+0300
ukrayna krizi
john bolton
beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton
wall street journal (wsj)
batılı ülkeler
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
kiev
joe biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103580/34/1035803488_0:0:2725:1534_1920x0_80_0_0_01dc134d160f9048bbf423e8463b069f.jpg
ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi için bir yazı kaleme alan ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Biden yönetiminin Ukrayna krizindeki politikasını eleştirdi.Kiev'in karşı saldırısının başarısız olmasının altında Batılı müttefiklerin ve bizzat Biden'ın kararsızlığının yattığını kaydeden Bolton, ABD Başkanı'nın adımlarının sadece Ukrayna'nın yenilgisinin gecikmesine neden olduğunun altını çizdi."Ukraynalıların ciddi başarı elde edememesi, yalnızca cephedeki Rus güçlerini çevrelemeyi öngören ABD stratejisinin doğal bir sonucudur" diyen Bolton, Batı'da Ukrayna'ya silah tedarik etmenin amaca uygunluğu ve Moskova'nın nükleer gücü hakkında ardı arkası kesilmeyen tartışmaların Avrupalı liderlerde 'felç edici bir ihtiyata' yol açtığını vurguladı.Bolton, Batı'nın, özellikle de Washington'un Rusya'ya baskı için uyguladığı yaptırım politikasını 'radikal' bir şekilde gözden geçirmesi gerektiğini de vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230814/ab-harekatin-baslangicindan-bu-yana-ukraynaya-toplamda-20-milyar-euro-yardim-saglandi-1074633715.html
rusya
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103580/34/1035803488_0:0:2725:2044_1920x0_80_0_0_cc9391b61da5572c85fee4535958ab1e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
john bolton, beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton, wall street journal (wsj), batılı ülkeler, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, joe biden, abd
john bolton, beyaz saray ulusal güvenlik danışmanı john bolton, wall street journal (wsj), batılı ülkeler, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, joe biden, abd

Eski Beyaz Saray yetkilisi Bolton: Biden'ın politikası sadece Ukrayna'nın yenilgisini geciktiriyor

16:28 14.08.2023
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Multimedya arşivine gidinABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Başkan Biden'ın izlediği politikanın sadece Ukrayna'nın yenilgisinin gecikmesine yol açtığını belirtti.
ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi için bir yazı kaleme alan ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Biden yönetiminin Ukrayna krizindeki politikasını eleştirdi.

Kiev'in karşı saldırısının başarısız olmasının altında Batılı müttefiklerin ve bizzat Biden'ın kararsızlığının yattığını kaydeden Bolton, ABD Başkanı'nın adımlarının sadece Ukrayna'nın yenilgisinin gecikmesine neden olduğunun altını çizdi.

"Ukraynalıların ciddi başarı elde edememesi, yalnızca cephedeki Rus güçlerini çevrelemeyi öngören ABD stratejisinin doğal bir sonucudur" diyen Bolton, Batı'da Ukrayna'ya silah tedarik etmenin amaca uygunluğu ve Moskova'nın nükleer gücü hakkında ardı arkası kesilmeyen tartışmaların Avrupalı liderlerde 'felç edici bir ihtiyata' yol açtığını vurguladı.

Bolton, Batı'nın, özellikle de Washington'un Rusya'ya baskı için uyguladığı yaptırım politikasını 'radikal' bir şekilde gözden geçirmesi gerektiğini de vurguladı.
Ukrayna - Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
Ukrayna krizi
AB: Harekatın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya toplamda 20 milyar euro yardım sağlandı
15:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала