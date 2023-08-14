Eski Beyaz Saray yetkilisi Bolton: Biden'ın politikası sadece Ukrayna'nın yenilgisini geciktiriyor
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Multimedya arşivine gidinABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi/
ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Başkan Biden'ın izlediği politikanın sadece Ukrayna'nın yenilgisinin gecikmesine yol açtığını belirtti.
ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi için bir yazı kaleme alan ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Biden yönetiminin Ukrayna krizindeki politikasını eleştirdi.
Kiev'in karşı saldırısının başarısız olmasının altında Batılı müttefiklerin ve bizzat Biden'ın kararsızlığının yattığını kaydeden Bolton, ABD Başkanı'nın adımlarının sadece Ukrayna'nın yenilgisinin gecikmesine neden olduğunun altını çizdi.
"Ukraynalıların ciddi başarı elde edememesi, yalnızca cephedeki Rus güçlerini çevrelemeyi öngören ABD stratejisinin doğal bir sonucudur" diyen Bolton, Batı'da Ukrayna'ya silah tedarik etmenin amaca uygunluğu ve Moskova'nın nükleer gücü hakkında ardı arkası kesilmeyen tartışmaların Avrupalı liderlerde 'felç edici bir ihtiyata' yol açtığını vurguladı.
Bolton, Batı'nın, özellikle de Washington'un Rusya'ya baskı için uyguladığı yaptırım politikasını 'radikal' bir şekilde gözden geçirmesi gerektiğini de vurguladı.
Kiev'in karşı saldırısının başarısız olmasının altında Batılı müttefiklerin ve bizzat Biden'ın kararsızlığının yattığını kaydeden Bolton, ABD Başkanı'nın adımlarının sadece Ukrayna'nın yenilgisinin gecikmesine neden olduğunun altını çizdi.
"Ukraynalıların ciddi başarı elde edememesi, yalnızca cephedeki Rus güçlerini çevrelemeyi öngören ABD stratejisinin doğal bir sonucudur" diyen Bolton, Batı'da Ukrayna'ya silah tedarik etmenin amaca uygunluğu ve Moskova'nın nükleer gücü hakkında ardı arkası kesilmeyen tartışmaların Avrupalı liderlerde 'felç edici bir ihtiyata' yol açtığını vurguladı.
Bolton, Batı'nın, özellikle de Washington'un Rusya'ya baskı için uyguladığı yaptırım politikasını 'radikal' bir şekilde gözden geçirmesi gerektiğini de vurguladı.