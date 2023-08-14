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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230814/ab-harekatin-baslangicindan-bu-yana-ukraynaya-toplamda-20-milyar-euro-yardim-saglandi-1074633715.html
AB: Harekatın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya toplamda 20 milyar euro yardım sağlandı
AB: Harekatın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya toplamda 20 milyar euro yardım sağlandı
Avrupa Birliği’nden (AB) yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatının başlangıcından bu yana Ukrayna'ya toplamda 20 milyar euro... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T15:44+0300
2023-08-14T15:44+0300
rusya
ukrayna krizi
ukrayna krizi
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josep borrell
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peter stano
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kiel dünya ekonomisi enstitüsü
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AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Rus İzvestiya gazetesine demecinde birliğin Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’ya sağladığı toplam yardımın 20 milyar euroya ulaştığını belirtti.Stano, yardım rakamının ‘yaklaşık 20 milyar euro olduğunu’ ve ‘bazı üye devletler tarafından ikili savunma askeri teçhizat teslimatlarını ve Avrupa Barış Fonu'ndan 5.6 milyar euroluk finansmanı’ içerdiğini ifade etti.Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün verilerine yer verilen habere göre Almanya, silah tedarikinde Avrupa ülkeleri arasında lider konumda bulunuyor. Almanya, Şubat 2022'den bu yana Kiev'e yaklaşık 7.5 milyar euro değerinde silah sağladı. Almanya’yı Ukrayna ile ilgili askeri harcamaları 1 milyar euroyu aşan Polonya, Hollanda, Danimarka ve İsveç takip ediyor.Diğer yandan Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, Kiev’e gönderilen silahların kalitesinden şüphe duyduğunu dile getirdi.Çepa, “Çok sayıda silah tedarik edildi, rakamlar büyük, ancak silahların kalitesi ve kullanım imkanları hakkında da birçok soru işareti var. Sonuçta, bu silahlar kullanılabilmeli” açıklamasında bulundu.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell 20 Temmuz’da, Avrupa Barış Fonu kapsamında Kiev'e 2027'ye kadar yıllık olarak 5 milyar euro tutarında askeri teslimatlar için özel bir mekanizma oluşturma niyetini açıkladı. Bu mekanizmanın, Brüksel'in halihazırda AB ülkelerini topluluk bütçesine ek katkılarda bulunmaya çağırdığı, Avrupa Komisyonu tarafından yine dört yıllığına hazırlanarak Ukrayna için önerilen 50 milyar euroluk bütçe yardım paketini tamamlaması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230814/soygu-army-2023-forumunda-havacilik-alanindaki-ileri-tasarimlari-inceledi-1074630810.html
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rusya, ukrayna krizi, ukrayna, josep borrell, avrupa barış fonu, peter stano, avrupa birliği, kiel dünya ekonomisi enstitüsü
rusya, ukrayna krizi, ukrayna, josep borrell, avrupa barış fonu, peter stano, avrupa birliği, kiel dünya ekonomisi enstitüsü

AB: Harekatın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya toplamda 20 milyar euro yardım sağlandı

15:44 14.08.2023
© AFP 2023 / FREDERICK FLORINUkrayna - Avrupa Birliği (AB)
Ukrayna - Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© AFP 2023 / FREDERICK FLORIN
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Avrupa Birliği’nden (AB) yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatının başlangıcından bu yana Ukrayna'ya toplamda 20 milyar euro yardım sağlandı.
AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Rus İzvestiya gazetesine demecinde birliğin Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’ya sağladığı toplam yardımın 20 milyar euroya ulaştığını belirtti.
Stano, yardım rakamının ‘yaklaşık 20 milyar euro olduğunu’ ve ‘bazı üye devletler tarafından ikili savunma askeri teçhizat teslimatlarını ve Avrupa Barış Fonu'ndan 5.6 milyar euroluk finansmanı’ içerdiğini ifade etti.
Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün verilerine yer verilen habere göre Almanya, silah tedarikinde Avrupa ülkeleri arasında lider konumda bulunuyor. Almanya, Şubat 2022'den bu yana Kiev'e yaklaşık 7.5 milyar euro değerinde silah sağladı. Almanya’yı Ukrayna ile ilgili askeri harcamaları 1 milyar euroyu aşan Polonya, Hollanda, Danimarka ve İsveç takip ediyor.
Diğer yandan Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, Kiev’e gönderilen silahların kalitesinden şüphe duyduğunu dile getirdi.
Çepa, “Çok sayıda silah tedarik edildi, rakamlar büyük, ancak silahların kalitesi ve kullanım imkanları hakkında da birçok soru işareti var. Sonuçta, bu silahlar kullanılabilmeli” açıklamasında bulundu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell 20 Temmuz’da, Avrupa Barış Fonu kapsamında Kiev'e 2027'ye kadar yıllık olarak 5 milyar euro tutarında askeri teslimatlar için özel bir mekanizma oluşturma niyetini açıkladı. Bu mekanizmanın, Brüksel'in halihazırda AB ülkelerini topluluk bütçesine ek katkılarda bulunmaya çağırdığı, Avrupa Komisyonu tarafından yine dört yıllığına hazırlanarak Ukrayna için önerilen 50 milyar euroluk bütçe yardım paketini tamamlaması bekleniyor.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
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