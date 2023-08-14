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Diyanet, Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
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Diyanet, Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
Diyanet, Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkında inceleme... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T13:59+0300
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diyanet başkanlığı
diyanet işleri başkanlığı
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle İmam Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı.Edinilen bilgiye göre başkanlık tarafından, son günlerde sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle din görevlisi Konakçı hakkında inceleme yapılacak.Ne olmuştu?Konakçı, Hatay için “Hatay'ın çoğunluğu Arap'tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. Fransızlar, ezanı Hatay'daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber' diye okundu 1938'e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız'ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar” diye konuşmuştu.
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diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı
diyanet başkanlığı, diyanet işleri başkanlığı

Diyanet, Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı

13:59 14.08.2023 (güncellendi: 14:06 14.08.2023)
© Fotoğraf : Sosyal medyaHalil Konakçı
Halil Konakçı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle İmam Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı.
Edinilen bilgiye göre başkanlık tarafından, son günlerde sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle din görevlisi Konakçı hakkında inceleme yapılacak.

Ne olmuştu?

Konakçı, Hatay için “Hatay'ın çoğunluğu Arap'tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. Fransızlar, ezanı Hatay'daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber' diye okundu 1938'e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız'ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar” diye konuşmuştu.
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