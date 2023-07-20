https://sputniknews.com.tr/20230720/icisleri-bakanligi-fetonun-sozde-hava-kuvvetleri-komutanligi-istanbul-bolge-imami-yakalandi-1073781466.html

İçişleri Bakanlığı: FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'İstanbul bölge imamı' yakalandı

İçişleri Bakanlığı: FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'İstanbul bölge imamı' yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında 'İstanbul Bölge imamı' olarak faaliyette bulunan... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T23:06+0300

2023-07-20T23:06+0300

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fetö

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

içişleri bakanlığı

türkiye

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında 'İstanbul Bölge imamı' olarak faaliyette bulunan M.G, Ataşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), içişleri bakanlığı