https://sputniknews.com.tr/20230720/icisleri-bakanligi-fetonun-sozde-hava-kuvvetleri-komutanligi-istanbul-bolge-imami-yakalandi-1073781466.html
İçişleri Bakanlığı: FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'İstanbul bölge imamı' yakalandı
İçişleri Bakanlığı: FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'İstanbul bölge imamı' yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında 'İstanbul Bölge imamı' olarak faaliyette bulunan... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T23:06+0300
2023-07-20T23:06+0300
2023-07-20T23:14+0300
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
içişleri bakanlığı
türkiye
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında 'İstanbul Bölge imamı' olarak faaliyette bulunan M.G, Ataşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), içişleri bakanlığı
fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), içişleri bakanlığı
İçişleri Bakanlığı: FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'İstanbul bölge imamı' yakalandı
23:06 20.07.2023 (güncellendi: 23:14 20.07.2023) Abone ol
İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında 'İstanbul Bölge imamı' olarak faaliyette bulunan M.G'nin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında 'İstanbul Bölge imamı' olarak faaliyette bulunan M.G, Ataşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.