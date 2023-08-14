https://sputniknews.com.tr/20230814/chpli-usluer-ile-iyi-partili-comez-arasinda-secim-tartismasi-1074619462.html
CHP'li Usluer ile İYİ Partili Çömez arasında seçim tartışması
CHP'li Usluer ile İYİ Partili Çömez arasında seçim tartışması
Millet İttifakı'nın ortaklarından CHP ile İYİ Parti'nin eski ve yeni milletvekilleri Sözcü TV canlı yayınında seçim tartışması yaşadı. Gaye Usluer... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T09:45+0300
2023-08-14T09:45+0300
2023-08-14T09:46+0300
politika
seçim
genel seçim
seçim yenilgisi
kemal kılıçdaroğlu
gaye usluer
turhan çömez
chp
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CHP'li Usluer ve İYİ Partili Çömez arasında Sözcü TV canlı yayınında seçim tartışması çıktı.Canlı yayında iki ismin yaşadığı tartışma şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20230805/kilicdaroglu-erzincanda-konustu-belediye-secimlerinde-ne-olursunuz-elinizi-vicdaniniza-koyun-1074403382.html
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turhan çömez,gaye usluer,usluer çömez tartışma
turhan çömez,gaye usluer,usluer çömez tartışma
CHP'li Usluer ile İYİ Partili Çömez arasında seçim tartışması
09:45 14.08.2023 (güncellendi: 09:46 14.08.2023) Abone ol
Millet İttifakı'nın ortaklarından CHP ile İYİ Parti'nin eski ve yeni milletvekilleri Sözcü TV canlı yayınında seçim tartışması yaşadı. Gaye Usluer, Balıkesir'in kaybedildiğini söylerken Turhan Çömez ise, "Kemal Bey de seçimlerden önce sizin anketlerinize göre yüzde 60 kazanıyordu" dedi.
CHP'li Usluer ve İYİ Partili Çömez arasında Sözcü TV canlı yayınında seçim tartışması çıktı.
Canlı yayında iki ismin yaşadığı tartışma şu şekilde:
Gaye Usluer:
Elbette ki ittifaklar karşılıklı fedakarlıklar yapılarak oluşturulmuştur. Ancak bunun sonuncunda örneğin Balıkesir ili, Sayın Turhan Çömez’in de milletvekili olduğu il yapılan anketlerde CHP adayı tarafından alınabiliyor görülürken ittifak nedeniyle İyi Parti’ye verilmiştir ve Balıkesir kaybedilmiştir. Esasında hep o kazanılan 11 büyükşehri konuşuyoruz ama kaybedilen şehirler de ittifakların sonucudur. Bunları da belki tartışmak gerekir. İyi Parti, ’11 büyükşehir bizim sayemizde alındı’ diyor ama burada karşılıklı fedakârlık süreci oluşmuştur. Örneğin Balıkesir CHP adayı olduğunda kazanılabiliyorken İyi Parti orada iddiada bulunmuştur. ‘Biz alalım, biz alırız’ diye, alamamıştır.
Turhan Çömez:
Haksız ithamda bulunuyorsunuz. Söyledikleriniz doğru değil Balıkesir özelinde. Ben şimdi kalkar ‘CHP teşkilatları çalışmadı’ desem polemik büyür. Söyledikleriniz yanlış. Ona bakarsınız Kemal Bey de seçimlerden önce yüzde 60 kazanıyordu sizin anketlerinize göre.