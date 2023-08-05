https://sputniknews.com.tr/20230805/kilicdaroglu-erzincanda-konustu-belediye-secimlerinde-ne-olursunuz-elinizi-vicdaniniza-koyun-1074403382.html

Kılıçdaroğlu Erzincan'da konuştu: 'Belediye seçimlerinde ne olursunuz elinizi vicdanınıza koyun'

Kılıçdaroğlu Erzincan'da konuştu: 'Belediye seçimlerinde ne olursunuz elinizi vicdanınıza koyun'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Önümüzdeki belediye seçimlerinde ne olursunuz elinizi vicdanınıza koyun, ve oyunuzu öyle kullanın. Halktan yana kullanın... 05.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-05T19:13+0300

2023-08-05T19:13+0300

2023-08-05T19:14+0300

politika

erzincan

seçim

kemal kılıçdaroğlu

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Erzincan'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri,CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve partililer karşıladı. Tercan ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, yol üzerinde kendisini bekleyen partilileri selamladı.Kemal Kılıçdaroğlu, Tercan Meydanı'nda düzenlenen Halk Buluşması'nda, Türkiye'nin içinde bulunduğunu şartları bildiklerini söyledi.Emekli ve çiftçinin durumunun farkında olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:Kılıçdaroğlu, buğday, arpa, et, canlı hayvan, mercimek ve nohudun ithal edildiğini anlatarak, "Dünyanın milyar dolarlarını ödüyorlar ama bizim çiftçiye gelince 'para yok' diyorlar. Hakkınızı teslim etmiyorlar. Sizin Türkiye gereğinde hakkınızı ve hukukunuzu Kemal kardeşiniz sonuna kadar savunacak, bundan emin olmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.'Halk Bankası'nın da esnaf dostu olarak esnafa ucuz kredi vermesi lazım'Esnafın sattığı ürünün yerine yenisini almadığını kaydeden Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:İlçe halkına son seçimdeki desteklerinden dolayı teşekkür eden Kılıçdaroğlu, emekli zammına değindi.Hükümetin emeklilere zammı yıl sonunda vereceğine işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:'Bu coğrafyada huzuru ve bereketi sağlayacağız'Kılıçdaroğlu, eline aldığı 200 liralık banknotla ilk tedavüle girdiği yılki değeri ile şu anki değerini kıyasladı.Daha sonra partisinin Tercan Beleye Başkanı adayı Nejdet Karahan'ı yanına çağıran Kılıçdaroğlu, "Nejdet Bey'i size emanet ediyorum, sizi de Allah’a emanet ediyorum" dedi.Konuşma yaptığı otobüsün arka kısmında kalan vatandaşlara da seslenen Kılıçdaroğlu, "Önemli olan gönül birlikteliği beraber birlikte bu güzel ülkeyi aydınlığa çıkaracağız. Beraber ve birlikte bu güzel coğrafyanın her yerinde Hakkari'den Edirne'ye, Samsun'dan Mersin'e kadar olan bu coğrafyada huzuru ve bereketi sağlayacağız. Hiç endişeniz olmasın" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen "İl ve İlçe Başkanları Toplantısı"na katıldı.

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