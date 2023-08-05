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Kılıçdaroğlu Erzincan'da konuştu: 'Belediye seçimlerinde ne olursunuz elinizi vicdanınıza koyun'
Kılıçdaroğlu Erzincan'da konuştu: 'Belediye seçimlerinde ne olursunuz elinizi vicdanınıza koyun'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Önümüzdeki belediye seçimlerinde ne olursunuz elinizi vicdanınıza koyun, ve oyunuzu öyle kullanın. Halktan yana kullanın... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T19:13+0300
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politika
erzincan
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kemal kılıçdaroğlu
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Erzincan'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri,CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve partililer karşıladı. Tercan ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, yol üzerinde kendisini bekleyen partilileri selamladı.Kemal Kılıçdaroğlu, Tercan Meydanı'nda düzenlenen Halk Buluşması'nda, Türkiye'nin içinde bulunduğunu şartları bildiklerini söyledi.Emekli ve çiftçinin durumunun farkında olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:Kılıçdaroğlu, buğday, arpa, et, canlı hayvan, mercimek ve nohudun ithal edildiğini anlatarak, "Dünyanın milyar dolarlarını ödüyorlar ama bizim çiftçiye gelince 'para yok' diyorlar. Hakkınızı teslim etmiyorlar. Sizin Türkiye gereğinde hakkınızı ve hukukunuzu Kemal kardeşiniz sonuna kadar savunacak, bundan emin olmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.'Halk Bankası'nın da esnaf dostu olarak esnafa ucuz kredi vermesi lazım'Esnafın sattığı ürünün yerine yenisini almadığını kaydeden Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:İlçe halkına son seçimdeki desteklerinden dolayı teşekkür eden Kılıçdaroğlu, emekli zammına değindi.Hükümetin emeklilere zammı yıl sonunda vereceğine işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:'Bu coğrafyada huzuru ve bereketi sağlayacağız'Kılıçdaroğlu, eline aldığı 200 liralık banknotla ilk tedavüle girdiği yılki değeri ile şu anki değerini kıyasladı.Daha sonra partisinin Tercan Beleye Başkanı adayı Nejdet Karahan'ı yanına çağıran Kılıçdaroğlu, "Nejdet Bey'i size emanet ediyorum, sizi de Allah’a emanet ediyorum" dedi.Konuşma yaptığı otobüsün arka kısmında kalan vatandaşlara da seslenen Kılıçdaroğlu, "Önemli olan gönül birlikteliği beraber birlikte bu güzel ülkeyi aydınlığa çıkaracağız. Beraber ve birlikte bu güzel coğrafyanın her yerinde Hakkari'den Edirne'ye, Samsun'dan Mersin'e kadar olan bu coğrafyada huzuru ve bereketi sağlayacağız. Hiç endişeniz olmasın" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen "İl ve İlçe Başkanları Toplantısı"na katıldı.
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erzincan, seçim, kemal kılıçdaroğlu
erzincan, seçim, kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu Erzincan'da konuştu: 'Belediye seçimlerinde ne olursunuz elinizi vicdanınıza koyun'

19:13 05.08.2023 (güncellendi: 19:14 05.08.2023)
© AA / Hilmi Tunahan Karakaya Kemal Kılıçdaroğlu
 Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2023
© AA / Hilmi Tunahan Karakaya
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Önümüzdeki belediye seçimlerinde ne olursunuz elinizi vicdanınıza koyun, ve oyunuzu öyle kullanın. Halktan yana kullanın, adaletten yana kullanın, hukuktan yana kullanın, insandan yana kullanın" dedi.
Erzincan'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri,CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve partililer karşıladı. Tercan ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, yol üzerinde kendisini bekleyen partilileri selamladı.
Kemal Kılıçdaroğlu, Tercan Meydanı'nda düzenlenen Halk Buluşması'nda, Türkiye'nin içinde bulunduğunu şartları bildiklerini söyledi.
Emekli ve çiftçinin durumunun farkında olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Çiftçi dediğimiz kişi tarlasında çalışır, alın teri döker, ürününü elde eder. Hatırlar mısınız, Toprak Mahsulleri Ofisinin üstünde şöyle bir ifade vardı. 'Ofis çiftçinin kara gün dostudur.' diye. Bugün buğdayınızı, arpanızı aldınız, götürdünüz. Normalde bunları almaları lazım. Sıraya koyuyorlar. Sonra 'Paranızı 4-5 ay sonra ödeyeceğiz.' diyorlar. Çiftçinin parasını '4-5 ay sonra ödeyeceğim.' diyor ama beşli çetelerin parasını aynı gün tak tak ödüyor. Üstelik dolar olarak ödüyor. Benim görevim de sizin milletvekilinizin görevi gibi sizin hakkınızı ve hukukunuzu savunmaktır. Kim alın teri döküyorsa, kim mücadele ediyorsa, kim alın teriyle helal ekmek kazanıyorsa, her zaman ve her ortamda onun yanında olduk, olmaya da devam edeceğim. Bundan da emin olmanızı isterim. Çiftçi dediğimiz, üretici dediğimiz günün 24 saati çalışan demektir. Mazotu biliyorsunuz, gübreyi biliyorsunuz nereden nereye geldiğini. Bunları siz yaşayarak, siz satın alarak görüyorsunuz. Biz de okuyoruz, dinliyoruz, çiftçiyle bir araya geliyoruz."
Kılıçdaroğlu, buğday, arpa, et, canlı hayvan, mercimek ve nohudun ithal edildiğini anlatarak, "Dünyanın milyar dolarlarını ödüyorlar ama bizim çiftçiye gelince 'para yok' diyorlar. Hakkınızı teslim etmiyorlar. Sizin Türkiye gereğinde hakkınızı ve hukukunuzu Kemal kardeşiniz sonuna kadar savunacak, bundan emin olmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

'Halk Bankası'nın da esnaf dostu olarak esnafa ucuz kredi vermesi lazım'

Esnafın sattığı ürünün yerine yenisini almadığını kaydeden Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:
"Sabah zam, öğle zam, akşam zam. Nereye gidecek bu işin sonu. Dolayısıyla esnaf kardeşim de yeri zamanı gelince sigorta primini dahi ödeyemiyor. Her gittiğim yerde seslendirdim, seslendirmeye de devam edeceğim. Çiftçiye nasıl Ziraat Bankasının ucuz kredi vermesi gerekiyorsa, Halk Bankasının da esnaf dostu olarak esnafa ucuz kredi vermesi lazım. Ama kesiyorlar önünü. Size gelince krediyi vermiyorlar ama ağalara, paşalara gelince dünyanın kredisini üstelik çok düşük faizlerle veriyorlar. Bunların hepsini ben hafızamın bir köşesine yazdım. Sizler de hafızanızın bir köşesine yazın."
İlçe halkına son seçimdeki desteklerinden dolayı teşekkür eden Kılıçdaroğlu, emekli zammına değindi.
Hükümetin emeklilere zammı yıl sonunda vereceğine işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Yani 'Ocak ayında vereceğiz' diyorlar. 'Ocak ayında vereceğiz.' ne demektir? 'Asıl zammı ocaktan sonra yapacağız şimdi durumu idare ediyoruz. Parça parça zam yapıyoruz ama ocaktan sonra göreceksiniz yağmur gibi zamlar gelecektir.' deniyor. Şimdi sakın unutmayın, ocaktan sonra belediye başkanları seçim süreci gelecek. Belediye başkanları seçiminden sonra asıl zammı o zaman göreceksiniz. Asıl mağduriyeti o zaman göreceksiniz. Vatandaşın ümüğünü nasıl sıktıklarını o zaman göreceksiniz. O nedenle benim size bugünden hatırlatma görevim var. Allah aşkına evlatlarınızı seviyorsanız, bu güzel ülkeyi seviyorsanız, çoluk çocuğunuza hizmet ediyorsanız, huzur içinde bu memlekette hepimiz rahat yaşamak istiyorsak, önümüzdeki belediye seçimlerinde ne olursunuz elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Halktan yana kullanın, adaletten yana kullanın, hukuktan yana kullanın, insandan yana kullanın."

'Bu coğrafyada huzuru ve bereketi sağlayacağız'

Kılıçdaroğlu, eline aldığı 200 liralık banknotla ilk tedavüle girdiği yılki değeri ile şu anki değerini kıyasladı.
Daha sonra partisinin Tercan Beleye Başkanı adayı Nejdet Karahan'ı yanına çağıran Kılıçdaroğlu, "Nejdet Bey'i size emanet ediyorum, sizi de Allah’a emanet ediyorum" dedi.
Konuşma yaptığı otobüsün arka kısmında kalan vatandaşlara da seslenen Kılıçdaroğlu, "Önemli olan gönül birlikteliği beraber birlikte bu güzel ülkeyi aydınlığa çıkaracağız. Beraber ve birlikte bu güzel coğrafyanın her yerinde Hakkari'den Edirne'ye, Samsun'dan Mersin'e kadar olan bu coğrafyada huzuru ve bereketi sağlayacağız. Hiç endişeniz olmasın" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen "İl ve İlçe Başkanları Toplantısı"na katıldı.
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