https://sputniknews.com.tr/20230814/bati-medyasi-ukraynaya-verilmesi-planlanan-leopard-1-tanklari-sorunlu-1074634764.html

Batı medyası: Ukrayna’ya verilmesi planlanan Leopard 1 tankları sorunlu

Batı medyası: Ukrayna’ya verilmesi planlanan Leopard 1 tankları sorunlu

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, Alman silah şirketi Rheinmetall’in Ukrayna için Belçikalı OIP Land Systems’ten satın alarak tamir edeceğini duyurduğu... 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T16:39+0300

2023-08-14T16:39+0300

2023-08-14T16:39+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

çelik

zırh

belçika

forbes

leopard

modernizasyon

silah yardımı

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David Axe imzalı yazıda, Belçika’nın 40 tonluk Leopard 1A5BEs tanklarını modernize ettikten sonra kendi yapımı SABCA ateş kontrol sistemiyle donattığı kaydedildi. Diğer ülkelerin hizmetinde olan Leopard 1A5 tankları genel olarak Alman EMES-18 ateş kontrol sistemleriyle donatıldı. İki sistem hemen hemen aynı, ama fark ayrıntıda.Belçika ordusu, daha pahalı olan SABCA’yı, Alman muadiline göre çok daha üstün olduğuna inandığı için tercih etti. Oysa SABCA’nın hizmette daha karmaşık olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden Kanada ordusu zamanında Belçika’dan aldığı bu tankları EMES-18 ile donattı.Yazıda, “Rheinmetall’in OIP Land Systems’ten satın aldığı 50 adet Leopard 1A5B’lerdeki SABCA’ların kötü durumda olduğunun şimdiden belirtileri var. Bu yüzden Almanya’nın Belçika’dan alınan 50 eski tanktan Ukrayna’ya sadece 30’unu vereceğini tahmin etmek için nedenler var” ifadesine yer verildi.Lakin ateş gücünün, Ukrayna’ya verilmesi planlanan tankların tek sorunu olmadığını kaydeden David Axe, maksimum kalınlığı sadece 70 mm olan ince çelik zırhın çok daha büyük sorun teşkil ettiğini kaydetti.Yazıda, “Zırh, Rus ağır makineli tüfeğinden daha güçlü herhangi bir şeye karşı güvenilir koruma sağlamak için çok ince” dendi.

https://sputniknews.com.tr/20230814/eski-beyaz-saray-yetkilisi-bolton-bidenin-politikasi-sadece-ukraynanin-yenilgisini-geciktiriyor-1074634454.html

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ukrayna, ukrayna krizi, çelik, zırh, belçika, forbes, leopard, modernizasyon, silah yardımı, abd, rusya, tank