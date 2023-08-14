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Barents Denizi üzerinde Rus MiG-29’dan Norveç devriye uçağına önleme
Barents Denizi üzerinde Rus MiG-29’dan Norveç devriye uçağına önleme
Rusya Savunma Bakanlığı, Barents Denizi üzerinde tespit edilen Norveç devriye uçağı nedeniyle Rus Kuzey Filosu’na bağlı MiG-29 savaş uçağının... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T18:11+0300
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yakınlaşma
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya devlet sınırına yaklaşmakta olan bir hava hedefi tespit edildi. Hava hedefinin belirlenmesi ve Rusya devlet sınırı ihlalinin engellenmesi için MiG-29 savaş uçağı havalandırıldı” ifadesine yer verildi.Rus uçağının mürettebatı, hava hedefini Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait P-8A Poseidon devriye uçağı olarak belirledi.MiG-29 yaklaşırken Norveç uçağının rotasını değiştirdiği, Rusya devlet sınırının ihlal edilmediği ifade edildi.Rus uçağın, tamamen uluslararası hava sahası kurallarına uygun hareket ettiği ve yabancı uçağın yolunu kesmediği veya tehlikeli yaklaşma gerçekleştirmediği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230814/norvec-ukraynaya-degeri-70-milyon-dolari-asan-anti-iha-sistemi-tedarik-edecek-1074640659.html
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norveç, rusya savunma bakanlığı, rusya, yakınlaşma, rota, mig-29, p-8a poseidon

Barents Denizi üzerinde Rus MiG-29’dan Norveç devriye uçağına önleme

18:11 14.08.2023
© Fotoğraf : Pavel Novikov / MiG-29KRus Hava Kuvvetleri uçaklarının uçuş sırasında çekilen fotoğrafları
Rus Hava Kuvvetleri uçaklarının uçuş sırasında çekilen fotoğrafları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© Fotoğraf : Pavel Novikov / MiG-29K
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Rusya Savunma Bakanlığı, Barents Denizi üzerinde tespit edilen Norveç devriye uçağı nedeniyle Rus Kuzey Filosu’na bağlı MiG-29 savaş uçağının havalandırıldığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya devlet sınırına yaklaşmakta olan bir hava hedefi tespit edildi. Hava hedefinin belirlenmesi ve Rusya devlet sınırı ihlalinin engellenmesi için MiG-29 savaş uçağı havalandırıldı” ifadesine yer verildi.
Rus uçağının mürettebatı, hava hedefini Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait P-8A Poseidon devriye uçağı olarak belirledi.
MiG-29 yaklaşırken Norveç uçağının rotasını değiştirdiği, Rusya devlet sınırının ihlal edilmediği ifade edildi.
Rus uçağın, tamamen uluslararası hava sahası kurallarına uygun hareket ettiği ve yabancı uçağın yolunu kesmediği veya tehlikeli yaklaşma gerçekleştirmediği kaydedildi.
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