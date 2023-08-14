https://sputniknews.com.tr/20230814/barents-denizi-uzerinde-rus-mig-29dan-norvec-devriye-ucagina-onleme-1074641278.html

Barents Denizi üzerinde Rus MiG-29’dan Norveç devriye uçağına önleme

Barents Denizi üzerinde Rus MiG-29’dan Norveç devriye uçağına önleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Barents Denizi üzerinde tespit edilen Norveç devriye uçağı nedeniyle Rus Kuzey Filosu’na bağlı MiG-29 savaş uçağının... 14.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-14T18:11+0300

2023-08-14T18:11+0300

2023-08-14T18:11+0300

savunma

norveç

rusya savunma bakanlığı

rusya

yakınlaşma

rota

mig-29

p-8a poseidon

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya devlet sınırına yaklaşmakta olan bir hava hedefi tespit edildi. Hava hedefinin belirlenmesi ve Rusya devlet sınırı ihlalinin engellenmesi için MiG-29 savaş uçağı havalandırıldı” ifadesine yer verildi.Rus uçağının mürettebatı, hava hedefini Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait P-8A Poseidon devriye uçağı olarak belirledi.MiG-29 yaklaşırken Norveç uçağının rotasını değiştirdiği, Rusya devlet sınırının ihlal edilmediği ifade edildi.Rus uçağın, tamamen uluslararası hava sahası kurallarına uygun hareket ettiği ve yabancı uçağın yolunu kesmediği veya tehlikeli yaklaşma gerçekleştirmediği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230814/norvec-ukraynaya-degeri-70-milyon-dolari-asan-anti-iha-sistemi-tedarik-edecek-1074640659.html

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norveç, rusya savunma bakanlığı, rusya, yakınlaşma, rota, mig-29, p-8a poseidon