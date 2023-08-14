https://sputniknews.com.tr/20230814/arastirma-merkez-bankasinin-basina-bir-kadinin-atanmasini-nasil-karsiladiniz-1074632523.html
Araştırma: Merkez Bankası’nın başına bir kadının atanmasını nasıl karşıladınız?
Araştırma: Merkez Bankası’nın başına bir kadının atanmasını nasıl karşıladınız?
Areda Survey’in 2 bin 606 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk toplumunun yüzde 75'i Merkez Bankası’nın başına bir kadının atanmasını... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T15:13+0300
2023-08-14T15:13+0300
2023-08-14T15:13+0300
türkiye
areda survey
araştırma
merkez bankası
hafize gaye erkan
kadın
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28 Mayıs 2.Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına yönelik yaptığı araştırmayla ortalama 0,2 farkla seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden araştırma şirket Areda Survey, 5-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği yeni araştırmada, katılıcımlara "Merkez Bankası’nın başına bir kadının atanmasını nasıl karşıladınız?" sorusunu yöneltti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Dr. Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) atanan ilk kadın başkan olmuştu.2 bin 606 kişinin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre katılımcıların yüzde 75'i Merkez Bankası’nın başına bir kadının atanmasını 'olumlu' bulurken, yüzde 25 ise kararı 'olumsuz' karşıladı.Öte yandan araştırmanın sonuçları parti tercihlerine göre ise dikkat çeken bir tablo ortaya serdi.Cumhur İttifakı'na destek verenlerin büyük bir çoğunluğu karardan memnun14 Mayıs seçimlerindeki tercihlerine göre Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerden AK Parti ve MHP'ye destek veren katılımcılar 'kadın' olan bir Merkez Bankası başkanına 'olumlu' yaklaşırken, muhalefet partilerinden bu kararı destekleyen CHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partili katılımcıların oranı ise oldukça düşük kaldı.Muhalif partilere destek verenlerin yarısı 'olumsuz' bakıyorAK Partili katılımcıların yüzde 91,9'u ve MHP'li katılımcıların yüzde 86,8'i Merkez Bankası'nı bir kadının yönetmesini desteklerken, bu oran CHP'li katılımcılarda yüzde 68,7, Yeşil Sol Partili katılımcılarda yüzde 50,4 ve İYİ Partili katılımcılarda ise yüzde 49,2 kaldı.MetodolojiTürkiye genelinde 2.606 kişinin katıldığı ve 5-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230802/arastirma-ortalama-mesai-suresi-yarim-saat-kisaldi-1074300842.html
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areda survey, araştırma, merkez bankası, hafize gaye erkan, kadın
areda survey, araştırma, merkez bankası, hafize gaye erkan, kadın
Araştırma: Merkez Bankası’nın başına bir kadının atanmasını nasıl karşıladınız?
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Areda Survey’in 2 bin 606 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk toplumunun yüzde 75'i Merkez Bankası’nın başına bir kadının atanmasını 'olumlu' bulurken, olumsuz bulanların oranı ise yüzde 25'te kaldı. Meral Akşener’in genel başkanlığını yaptığı İYİ Parti’yi destekleyenlerin tercihi ise dikkat çekti.
28 Mayıs 2.Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına yönelik yaptığı araştırmayla ortalama 0,2 farkla seçim sonuçlarını en yakın tahmin eden araştırma şirket Areda Survey, 5-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği yeni araştırmada, katılıcımlara "Merkez Bankası’nın başına bir kadının atanmasını nasıl karşıladınız?" sorusunu yöneltti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Dr. Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) atanan ilk kadın başkan olmuştu.
2 bin 606 kişinin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre katılımcıların yüzde 75'i Merkez Bankası’nın başına bir kadının atanmasını 'olumlu' bulurken, yüzde 25 ise kararı 'olumsuz' karşıladı.
Öte yandan araştırmanın sonuçları parti tercihlerine göre ise dikkat çeken bir tablo ortaya serdi.
Cumhur İttifakı'na destek verenlerin büyük bir çoğunluğu karardan memnun
14 Mayıs seçimlerindeki tercihlerine göre Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerden AK Parti ve MHP'ye destek veren katılımcılar 'kadın' olan bir Merkez Bankası başkanına 'olumlu' yaklaşırken, muhalefet partilerinden bu kararı destekleyen CHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partili katılımcıların oranı ise oldukça düşük kaldı.
Muhalif partilere destek verenlerin yarısı 'olumsuz' bakıyor
AK Partili katılımcıların yüzde 91,9'u ve MHP'li katılımcıların yüzde 86,8'i Merkez Bankası'nı bir kadının yönetmesini desteklerken, bu oran CHP'li katılımcılarda yüzde 68,7, Yeşil Sol Partili katılımcılarda yüzde 50,4 ve İYİ Partili katılımcılarda ise yüzde 49,2 kaldı.
Metodoloji
Türkiye genelinde 2.606 kişinin katıldığı ve 5-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.