https://sputniknews.com.tr/20230802/arastirma-ortalama-mesai-suresi-yarim-saat-kisaldi-1074300842.html

Araştırma: Ortalama mesai süresi yarım saat kısaldı

Araştırma: Ortalama mesai süresi yarım saat kısaldı

Yeni bir araştırmaya göre, iş dünyasında geçen yıl ortalama mesai süreleri 37 dakika azalırken daha az işçinin fazla mesai yaptığı saptandı. Bu sonuçların... 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T17:21+0300

2023-08-02T17:21+0300

2023-08-02T17:27+0300

yaşam

mesai

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iş

çalışma

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İş gücü analizi firması ActivTrak tarafından yapılan bir araştırmaya göre, işte geçirilen ortalama süre 2022'nin ikinci çeyreğinin sonunda 10.5 saatten 10 saate düştü.Araştırma, finansal hizmetler, sağlık, sigorta ve çeşitli profesyonel hizmet sektörü gruplarında dünya çapında 134 binden fazla çalışanın toplamda 38 milyonu aşan mesai saatini analiz etti.ActivTrak Üretkenlik Laboratuvarı başkan yardımcısı Gabriela Mauch, "Burada gördüğümüz şey gerçekten bir verimlilik artışı" dedi. Çalışma ayrıca, fazla mesai yapan çalışanların sayısının bir önceki yıla göre yüzde 32'den yüzde 28'e düştüğünü ortaya çıkardı. Bu değişikliğin, çalışanların zihinsel, fiziksel ve finansal sağlığı için iyiye işaret olabileceğine vurgu yapıldı. Mauch, daha kısa mesai sürelerinin saptanmasının ardından, şirketlerin çalışanlarının 'tükenmişlik sendromu kaynaklı yardım çığlıklarını' duymuş olabileceğini söyledi. Tüm bu istatistiklerin yanında, araştırmaya göre çalışanların neredeyse üçte biri günde 10 saati aşacak şekilde çalışmaya devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230801/asiri-sicaklar-calisma-saatlerini-etkiledi-mesai-gece-saatlerine-kaydi-1074228736.html

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