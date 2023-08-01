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Aşırı sıcaklar çalışma saatlerini etkiledi: Gece yarısına kadar mesai
Aşırı sıcaklar çalışma saatlerini etkiledi: Gece yarısına kadar mesai
Bunaltıcı sıcaklar vatandaşların öğle saatlerinde dışarıya çıkmamasını engellerken, dondurmacı esnafı gece yarısına kadar mesai yapmaya başladı. 01.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-01T10:33+0300
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türkiye
sıcak
çalışma
dondurma
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Eskişehir’de bunaltıcı hava sıcaklıkları sürüyor. Uzmanlar tarafından güneş ışınlarının en dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması konusunda yapılan uyarıyı dikkate alan vatandaşlar, artık akşam saatlerinde gezmeye başladı. Serinlemek için en sık tercih edilen yöntemlerden birisi olan dondurma ise hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yoğun talep görürken, vatandaşların öğlen dışarıya çıkmaması esnafın işini akşam saatlerine kaydırdı. Gece saat 24.00'e kadar mesaiİşlerin saat 18.00’den sonra yoğunlaşmaya başladığını belirten esnaf, gece 24.00'e kadar mesai yaptıklarını dile getirdi.Eskişehir’de uzun yıllardır dondurmacılık yapan Gani Karakaş, dondurma satışlarının gece saatlerine kaydığını söyledi. Gündüz havaların çok sıcak olduğunu ve vatandaşların resmen kavrulduğunu ifade eden Karakaş, “Yaşlılar, hamile bayanlar ve çocuklar gündüzleri dışarıya çıkmayı tercih etmiyorlar. Ancak gece saat 18:00’dan sonra hava serinlemeye başlayınca dışarıya akın ediyorlar. Böyle olunca biz de gece saat 24.00'e kadar satışlara devam ediyoruz. Geçen sene böyle değildi. Bu sene dondurma satışları da arttı. Yoruluyoruz, ama işlerimizin güzel olması bizi mutlu ediyor. Kışın çok istirahat ettiğimiz için bu bizim için pek problem olmuyor. Şu an klasikler haricinde karadut gibi ekşili dondurmalar tercih ediliyor. Limon, vişne, böğürtlen ve frambuaz çok satılıyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230731/meteorolojiden-marmara-bolgesi-icin-sicak-hava-uyarisi-1074219623.html
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sıcak, çalışma, dondurma
sıcak, çalışma, dondurma

Aşırı sıcaklar çalışma saatlerini etkiledi: Gece yarısına kadar mesai

10:33 01.08.2023 (güncellendi: 10:40 01.08.2023)
© İHADondurmacı
Dondurmacı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
© İHA
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Bunaltıcı sıcaklar vatandaşların öğle saatlerinde dışarıya çıkmamasını engellerken, dondurmacı esnafı gece yarısına kadar mesai yapmaya başladı.
Eskişehir’de bunaltıcı hava sıcaklıkları sürüyor. Uzmanlar tarafından güneş ışınlarının en dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması konusunda yapılan uyarıyı dikkate alan vatandaşlar, artık akşam saatlerinde gezmeye başladı.
Serinlemek için en sık tercih edilen yöntemlerden birisi olan dondurma ise hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yoğun talep görürken, vatandaşların öğlen dışarıya çıkmaması esnafın işini akşam saatlerine kaydırdı.

Gece saat 24.00'e kadar mesai

İşlerin saat 18.00’den sonra yoğunlaşmaya başladığını belirten esnaf, gece 24.00'e kadar mesai yaptıklarını dile getirdi.

Eskişehir’de uzun yıllardır dondurmacılık yapan Gani Karakaş, dondurma satışlarının gece saatlerine kaydığını söyledi. Gündüz havaların çok sıcak olduğunu ve vatandaşların resmen kavrulduğunu ifade eden Karakaş, “Yaşlılar, hamile bayanlar ve çocuklar gündüzleri dışarıya çıkmayı tercih etmiyorlar. Ancak gece saat 18:00’dan sonra hava serinlemeye başlayınca dışarıya akın ediyorlar. Böyle olunca biz de gece saat 24.00'e kadar satışlara devam ediyoruz. Geçen sene böyle değildi. Bu sene dondurma satışları da arttı. Yoruluyoruz, ama işlerimizin güzel olması bizi mutlu ediyor. Kışın çok istirahat ettiğimiz için bu bizim için pek problem olmuyor. Şu an klasikler haricinde karadut gibi ekşili dondurmalar tercih ediliyor. Limon, vişne, böğürtlen ve frambuaz çok satılıyor” dedi.
Ankara'da sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2023
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