Antarktika yakınlarında 'uzaylıya benzeyen' bir yaratık keşfedildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
08:00
4 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Zelenskiy’nin öfke nöbetleri müttefiklerini kızdırdı
09:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silahlar kimlerin eline geçiyor?
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna medyası yazdı: Yurtdışındaki Ukraynalı diplomatlar ülkeye dönmüyor
13:05
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan 47 yıl sonra ilk: Uzaydaki görevi açıklandı
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
14:07
4 dk
SESLİ HABER
Kiev yönetimi dört manastırı mühürledi
14:35
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
23 ülkenin BRICS’e katılmak istediği açıklandı
15:04
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye açıklaması: Türkiye’nin rolü önemli derecede arttı
15:20
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA ajanını şoke eden açıklama
18:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD vatandaşlarını öfkelendiren ‘yardım’: 60 milyar dolar
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
İran: BRICS, ABD hegemonyasına karşı çok kutuplu dünya kuracak
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya silah yardımları ABD’yi zora soktu: İzin vermeyeceğiz
21:00
1 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen eski ABD’li istihbaratçı: Biden, ABD halkını kandırdı
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Bunu Alman medyası yazdı: Hurdaya ayrılan tanklar Ukrayna’ya verilecek
23:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
12:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230814/antarktika-yakinlarinda-uzayliya-benzeyen-bir-yaratik-kesfedildi-1074633071.html
Antarktika yakınlarında 'uzaylıya benzeyen' bir yaratık keşfedildi
Antarktika yakınlarında 'uzaylıya benzeyen' bir yaratık keşfedildi
Antarktika yakınlarında 20 kolu olan ve uzaylıya benzeyen bir okyanus yaratığı keşfedildi. Araştırmacılar yaratığa meyve ismi verdi. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T15:29+0300
2023-08-14T15:51+0300
yaşam
güney kutbu
antarktika
okyanus
deniz canlısı
yaratık
uzaylı
keşif
biyolog
araştırma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1f/1074207927_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fac92848e0459266e96f51c282efd0e8.jpg
Güney Kutbu'nda araştırma yapan deniz biyologları, bazıları tüylü olmak üzere yaklaşık 20 cm uzunluğunda 20 adet kola sahibi bir deniz canlısı keşfetti. Antarktika yakınlarında keşfedilen uzaylı benzeri yaratığa, 'Antarktika çilek tüyü yıldızı' ismi verildi.Deniz biyolojisi profesörü Greg Rouse, yaratığın saçaklı bir yapıda olduğunu ve saçakların arındırıldığında çileğe benzediğini söyledi.Sirrilerin ucunda deniz tabanının dibine tutunmak için kullanılan küçük pençeler olduğunu belirten Rouse, bunların deniz canlısının hareket etmesine yardım ettiğini belirtti.Science Alert'te yer alan haberde, resmi ismi 'Promachocrinus fragarius" olan canlının, denizyıldızları, deniz kestaneleri, deniz hıyarlarını içeren 'Crinoidea' sınıfına ait olduğu ve Fragarius kelimesinin Latince çilek anlamına gelen 'fragum' kelimesinden türetildiği ifade edildi.'Tüy yıldızlarının çoğunun 10 kolu' olduğunu söyleyen Rouse, '20 kollu bir türden sekiz türüne ulaştıklarını' ve 'yüzme hareketlerinin, dünya dışı göründüğünü kabul ettiklerini' aktardı.Rouse ayrıca, keşfedilen deniz canlısının, 65 metre ila bin 170 metre derinlikleri arasında bulunduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230814/etna-yanardaginda-patlama-tum-ucuslar-durduruldu-1074632853.html
güney kutbu
antarktika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1f/1074207927_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_990dab39bcc16a2fd576991e442d7a6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güney kutbu, antarktika, okyanus, deniz canlısı, yaratık, uzaylı, keşif, biyolog, araştırma
güney kutbu, antarktika, okyanus, deniz canlısı, yaratık, uzaylı, keşif, biyolog, araştırma

Antarktika yakınlarında 'uzaylıya benzeyen' bir yaratık keşfedildi

15:29 14.08.2023 (güncellendi: 15:51 14.08.2023)
© AAAntarktika'da Arjantin büyüklüğünde deniz buzu eridi
Antarktika'da Arjantin büyüklüğünde deniz buzu eridi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Antarktika yakınlarında 20 kolu olan ve uzaylıya benzeyen bir okyanus yaratığı keşfedildi. Araştırmacılar yaratığa meyve ismi verdi.
Güney Kutbu'nda araştırma yapan deniz biyologları, bazıları tüylü olmak üzere yaklaşık 20 cm uzunluğunda 20 adet kola sahibi bir deniz canlısı keşfetti. Antarktika yakınlarında keşfedilen uzaylı benzeri yaratığa, 'Antarktika çilek tüyü yıldızı' ismi verildi.
Deniz biyolojisi profesörü Greg Rouse, yaratığın saçaklı bir yapıda olduğunu ve saçakların arındırıldığında çileğe benzediğini söyledi.
Sirrilerin ucunda deniz tabanının dibine tutunmak için kullanılan küçük pençeler olduğunu belirten Rouse, bunların deniz canlısının hareket etmesine yardım ettiğini belirtti.
Science Alert'te yer alan haberde, resmi ismi 'Promachocrinus fragarius" olan canlının, denizyıldızları, deniz kestaneleri, deniz hıyarlarını içeren 'Crinoidea' sınıfına ait olduğu ve Fragarius kelimesinin Latince çilek anlamına gelen 'fragum' kelimesinden türetildiği ifade edildi.
'Tüy yıldızlarının çoğunun 10 kolu' olduğunu söyleyen Rouse, '20 kollu bir türden sekiz türüne ulaştıklarını' ve 'yüzme hareketlerinin, dünya dışı göründüğünü kabul ettiklerini' aktardı.
Rouse ayrıca, keşfedilen deniz canlısının, 65 metre ila bin 170 metre derinlikleri arasında bulunduğu belirtildi.
Etna Yanardağı'nda patlama: Tüm uçuşlar durduruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
DÜNYA
Etna Yanardağı'nda patlama: Tüm uçuşlar durduruldu
15:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала