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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’u taşıyan uçak acil iniş yaptı
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’u taşıyan uçak acil iniş yaptı
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’u Avustralya'ya götürmesi planlanan uçak, arıza nedeniyle Abu Dabi'ye zorunlu iniş yaptı. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T16:52+0300
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dünya
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airbus
birleşik arap emirlikleri (bae)
avustralya
yeni zelanda
fiji
abu dabi
arıza
uçak
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’u taşıyan 'Airbus 340-300' tipi uçak, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de yakıt aldı. Yakıt aldıktan sonra tekrar havalandı, ancak kalkıştan birkaç dakika sonra pilot, uçakta arıza tespit etti. Uçak yaklaşık 2 saat tur atıp 80 ton yakıtı boşalttıktan sonra tekrar Abu Dabi’ye zorunlu iniş yaptı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, sosyal medya paylaşımında, mekanik sorun sebebiyle Avustralya seyahatine ara vermek ve güvenlik nedeniyle Abu Dabi'ye geri dönmek zorunda kaldıklarını belirtti.Abu Dabi’deki havalimanında, arızanın yerinde giderilip giderilemeyeceği veya heyeti Avustralya’ya götürmek için Almanya’dan başka bir uçağın gelip gelmeyeceğinin değerlendirildiği kaydedildi.Bakan Baerbock’un yolculuğuna tarifeli uçakla devam edebileceği bildirildi. Dışişleri Bakanı Baerbock, bu hafta Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji Cumhuriyeti’ni ziyaret etmeyi planlıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230814/bati-medyasi-ukraynaya-verilmesi-planlanan-leopard-1-tanklari-sorunlu-1074634764.html
birleşik arap emirlikleri (bae)
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annalena baerbock, airbus, birleşik arap emirlikleri (bae), avustralya, yeni zelanda, fiji, abu dabi, arıza, uçak, acil iniş, zorunlu iniş
annalena baerbock, airbus, birleşik arap emirlikleri (bae), avustralya, yeni zelanda, fiji, abu dabi, arıza, uçak, acil iniş, zorunlu iniş

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’u taşıyan uçak acil iniş yaptı

16:52 14.08.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinAnnalena Baerbock
Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
/
Multimedya arşivine gidin
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Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’u Avustralya'ya götürmesi planlanan uçak, arıza nedeniyle Abu Dabi'ye zorunlu iniş yaptı.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’u taşıyan 'Airbus 340-300' tipi uçak, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de yakıt aldı. Yakıt aldıktan sonra tekrar havalandı, ancak kalkıştan birkaç dakika sonra pilot, uçakta arıza tespit etti.
Uçak yaklaşık 2 saat tur atıp 80 ton yakıtı boşalttıktan sonra tekrar Abu Dabi’ye zorunlu iniş yaptı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, sosyal medya paylaşımında, mekanik sorun sebebiyle Avustralya seyahatine ara vermek ve güvenlik nedeniyle Abu Dabi'ye geri dönmek zorunda kaldıklarını belirtti.
Abu Dabi’deki havalimanında, arızanın yerinde giderilip giderilemeyeceği veya heyeti Avustralya’ya götürmek için Almanya’dan başka bir uçağın gelip gelmeyeceğinin değerlendirildiği kaydedildi.
Bakan Baerbock’un yolculuğuna tarifeli uçakla devam edebileceği bildirildi. Dışişleri Bakanı Baerbock, bu hafta Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji Cumhuriyeti’ni ziyaret etmeyi planlıyordu.
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