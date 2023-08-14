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Diyanet, Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
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Ahmet Hakan: ‘Mayasız Ayini’ diye uydurulan bir palavra, Yahudilere karşı nefret suçu
Ahmet Hakan: ‘Mayasız Ayini’ diye uydurulan bir palavra, Yahudilere karşı nefret suçu
Ahmet Hakan, Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in Garipoğlu'nun ailesine yönelik açıklamalarını eleştirdi. Ahmet Hakan "Epözdemir’in... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T13:35+0300
2023-08-14T13:35+0300
türkiye
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münevver karabulut
cem garipoğlu
cinayet
yahudi
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Ahmet Hakan, Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in Garipoğlu'nun ailesine yönelik açıklamalarını eleştirdi. Epözdemir'in beyanlarını "Hatta ve hatta halkı kin ve nefrete sürükleme eylemidir" diyerek eleştiren Ahmet Hakan bugünkü yazısında şunları dile getirdi:
https://sputniknews.com.tr/20230814/karabulut-ailesinin-avukati-epozdemir-munevverin-ayin-icin-olduruldugu-suphesi-iddianamede-var-1074617477.html
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türkiye, münevver karabulut, cem garipoğlu, cinayet, yahudi, ayin, ahmet hakan
türkiye, münevver karabulut, cem garipoğlu, cinayet, yahudi, ayin, ahmet hakan

Ahmet Hakan: ‘Mayasız Ayini’ diye uydurulan bir palavra, Yahudilere karşı nefret suçu

13:35 14.08.2023
© İHACem Garipoğlu
Cem Garipoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
© İHA
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Ahmet Hakan, Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in Garipoğlu'nun ailesine yönelik açıklamalarını eleştirdi. Ahmet Hakan "Epözdemir’in verdiği bilgiye göre mahkeme tutanaklarına da girmiş bu Mayasız Ayini saçmalığı" dedi ve konuyu nefret suçu olarak yorumladı.
Ahmet Hakan, Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in Garipoğlu'nun ailesine yönelik açıklamalarını eleştirdi.
Epözdemir'in beyanlarını "Hatta ve hatta halkı kin ve nefrete sürükleme eylemidir" diyerek eleştiren Ahmet Hakan bugünkü yazısında şunları dile getirdi:

"Vahşi bir cinayete kurban giden Münevver Karabulut’un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’i tanırım. Acayip girişken, süper azimli, sosyal yönü kuvvetli, popülerliği çok seven bir avukattır. Aynı zamanda da vahşi bir cinayete kurban giden Münevver Karabulut’un ailesinin avukatıdır. Fatih Altaylı’yla internette yaptığı bir programa denk geldim. Cem Garipoğlu’nun Münevver’i neden öldürmüş olabileceği üzerine konuşurken “Mayasız Ayini” diye bir saçmalıktan söz ediyordu. Epözdemir’in verdiği bilgiye göre mahkeme tutanaklarına da girmiş bu Mayasız Ayini saçmalığı. Nasıl girdi, kim soktu acaba? Bilmiyorum. Ama böylesi manyakça, sapıkça uydurulmuş kocaman bir palavranın mahkemede gündeme gelmesi korkunç bir şey. Rezan Epözdemir gibi bir hukukçunun “mahkeme tutanaklarına da girdi” cümlesinin arkasına saklanarak bu palavrayı kamuya açık bir yayında ballandırarak anlatması ise feci bir şey. Çünkü sadece “sapıkça, manyakça bir palavra” denilip geçilmeyecek bir durumla karşı karşıyayız. Cinayetle hiçbir ilgisi olmayan bir topluluğu, sırf Yahudi oldukları için cinayetin içine karıştırmaktır bu. Bu yönüyle tam bir nefret suçudur. Hatta ve hatta halkı kin ve nefrete sürükleme eylemidir. Rezan Epözdemir tez zamanda kendine gelmeli ve bu “Mayasız Ayini” saçmalığını dile getirerek kimlerin nasıl hakkına girdiğinin farkına varmalı."

Cem Garipoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
TÜRKİYE
Karabulut ailesinin avukatı Epözdemir: Münevver'in ayin için öldürüldüğü şüphesi iddianamede var
07:56
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