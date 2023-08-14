Ahmet Hakan: ‘Mayasız Ayini’ diye uydurulan bir palavra, Yahudilere karşı nefret suçu

"Vahşi bir cinayete kurban giden Münevver Karabulut’un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’i tanırım. Acayip girişken, süper azimli, sosyal yönü kuvvetli, popülerliği çok seven bir avukattır. Aynı zamanda da vahşi bir cinayete kurban giden Münevver Karabulut’un ailesinin avukatıdır. Fatih Altaylı’yla internette yaptığı bir programa denk geldim. Cem Garipoğlu’nun Münevver’i neden öldürmüş olabileceği üzerine konuşurken “Mayasız Ayini” diye bir saçmalıktan söz ediyordu. Epözdemir’in verdiği bilgiye göre mahkeme tutanaklarına da girmiş bu Mayasız Ayini saçmalığı. Nasıl girdi, kim soktu acaba? Bilmiyorum. Ama böylesi manyakça, sapıkça uydurulmuş kocaman bir palavranın mahkemede gündeme gelmesi korkunç bir şey. Rezan Epözdemir gibi bir hukukçunun “mahkeme tutanaklarına da girdi” cümlesinin arkasına saklanarak bu palavrayı kamuya açık bir yayında ballandırarak anlatması ise feci bir şey. Çünkü sadece “sapıkça, manyakça bir palavra” denilip geçilmeyecek bir durumla karşı karşıyayız. Cinayetle hiçbir ilgisi olmayan bir topluluğu, sırf Yahudi oldukları için cinayetin içine karıştırmaktır bu. Bu yönüyle tam bir nefret suçudur. Hatta ve hatta halkı kin ve nefrete sürükleme eylemidir. Rezan Epözdemir tez zamanda kendine gelmeli ve bu “Mayasız Ayini” saçmalığını dile getirerek kimlerin nasıl hakkına girdiğinin farkına varmalı."