2.8 milyon kişi iller arasında göç etti: İstanbul ilk sırada yer aldı

Türkiye
Tuzla Tersanesi’ndeki patlamayla ilgili valilikten açıklama: 1 kişi hayatını kaybetti
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
08:00
4 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Zelenskiy’nin öfke nöbetleri müttefiklerini kızdırdı
09:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silahlar kimlerin eline geçiyor?
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna medyası yazdı: Yurtdışındaki Ukraynalı diplomatlar ülkeye dönmüyor
13:05
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan 47 yıl sonra ilk: Uzaydaki görevi açıklandı
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
14:07
4 dk
SESLİ HABER
Kiev yönetimi dört manastırı mühürledi
14:35
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
23 ülkenin BRICS’e katılmak istediği açıklandı
15:04
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye açıklaması: Türkiye’nin rolü önemli derecede arttı
15:20
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA ajanını şoke eden açıklama
18:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD vatandaşlarını öfkelendiren ‘yardım’: 60 milyar dolar
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
İran: BRICS, ABD hegemonyasına karşı çok kutuplu dünya kuracak
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya silah yardımları ABD’yi zora soktu: İzin vermeyeceğiz
21:00
1 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen eski ABD’li istihbaratçı: Biden, ABD halkını kandırdı
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Bunu Alman medyası yazdı: Hurdaya ayrılan tanklar Ukrayna’ya verilecek
23:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230814/28-milyon-kisi-iller-arasinda-goc-etti-istanbul-ilk-sirada-yer-aldi-1074625000.html
2.8 milyon kişi iller arasında göç etti: İstanbul ilk sırada yer aldı
2.8 milyon kişi iller arasında göç etti: İstanbul ilk sırada yer aldı
TÜİK'in raporuna göre, Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 791 bin 156 kişinin iller arasında göç ettiği belirlendi. İstanbul 385 bin 294 kişiyle en çok göç alan il... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T12:07+0300
2023-08-14T12:07+0300
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
göç
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0e/1074624848_88:0:776:387_1920x0_80_0_0_34892d1599db7249d42eb3440380da89.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin "İç Göç İstatistikleri" bültenini yayımladı.Buna göre, ülkede 2007-2008 döneminde yüzde 3.18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı seyir izleyerek 2022 yılında yüzde 3.27 oldu.Bu çerçevede Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 791 bin 156 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47.9'unu erkekler, yüzde 52.1'ini ise kadınlar oluşturdu.En az göçü Ardahan aldıTürkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımında, İstanbul 385 bin 294 kişiyle en çok göç alan il olarak tespit edildi. İstanbul'u sırasıyla 189 bin 104 kişiyle Ankara ve 132 bin 426 kişiyle İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 5 bin 391 kişi ile Ardahan, 7 bin 31 kişi ile Bayburt ve 8 bin 8 kişi ile Kilis oldu.En çok göç alan iller olan İstanbul, Ankara ve İzmir'in aynı zamanda en çok göç veren iller olduğu görüldü. İlk sırada 418 bin 82 kişi ile İstanbul en çok göç veren il olurken, bu ili 161 bin 912 kişi ile Ankara ve 107 bin 312 kişi ile İzmir takip etti.En az göç veren iller ise sırasıyla 7 bin 578 kişiyle Tunceli, 7 bin 629 kişiyle Kilis ve 8 bin 157 kişiyle Ardahan olarak belirlendi.Geçen yıl en fazla göç hareketliliği 20-24 yaş grubundaTürkiye'de, geçen yıl en fazla göç hareketliliği 643 bin 998 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 42,5'ini erkekler, yüzde 57,5'ini ise kadınlar oluşturdu.Geçen yıl iller arası göç edenlerden 591 bin 790'ı hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 526 bin 8 kişinin eğitim, 479 bin 250 kişinin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü.Cinsiyete göre göç etme nedeni incelendiğinde ise hem erkeklerde hem de kadınlarda en çok hanedeki fertlerden birine bağımlı olarak göç hareketliliğinin yaşandığı görüldü. Erkeklerde 237 bin 574 kişi, kadınlarda ise 354 bin 216 kişi hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti.Türkiye'de 2022'de en fazla göç hareketliliğinin yaşandığı yaş grubu olan 20-24 yaş grubunun göç etme nedeni eğitim oldu. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 257 bin 676'sının eğitim, 91 bin 612'sinin işe başlama, iş bulma ve 50 bin 338'inin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230810/turkiye-ile-ingiltere-arasinda-goc-alaninda-isbirligi-1074544605.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0e/1074624848_174:0:690:387_1920x0_80_0_0_89a1546cc1950932e0a04c2d90f4e996.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), göç, istanbul
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), göç, istanbul

2.8 milyon kişi iller arasında göç etti: İstanbul ilk sırada yer aldı

12:07 14.08.2023
İstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
Abone olTelegram
TÜİK'in raporuna göre, Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 791 bin 156 kişinin iller arasında göç ettiği belirlendi. İstanbul 385 bin 294 kişiyle en çok göç alan il olarak tespit edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin "İç Göç İstatistikleri" bültenini yayımladı.
Buna göre, ülkede 2007-2008 döneminde yüzde 3.18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı seyir izleyerek 2022 yılında yüzde 3.27 oldu.
Bu çerçevede Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 791 bin 156 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47.9'unu erkekler, yüzde 52.1'ini ise kadınlar oluşturdu.

En az göçü Ardahan aldı

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımında, İstanbul 385 bin 294 kişiyle en çok göç alan il olarak tespit edildi. İstanbul'u sırasıyla 189 bin 104 kişiyle Ankara ve 132 bin 426 kişiyle İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 5 bin 391 kişi ile Ardahan, 7 bin 31 kişi ile Bayburt ve 8 bin 8 kişi ile Kilis oldu.
En çok göç alan iller olan İstanbul, Ankara ve İzmir'in aynı zamanda en çok göç veren iller olduğu görüldü. İlk sırada 418 bin 82 kişi ile İstanbul en çok göç veren il olurken, bu ili 161 bin 912 kişi ile Ankara ve 107 bin 312 kişi ile İzmir takip etti.
En az göç veren iller ise sırasıyla 7 bin 578 kişiyle Tunceli, 7 bin 629 kişiyle Kilis ve 8 bin 157 kişiyle Ardahan olarak belirlendi.

Geçen yıl en fazla göç hareketliliği 20-24 yaş grubunda

Türkiye'de, geçen yıl en fazla göç hareketliliği 643 bin 998 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 42,5'ini erkekler, yüzde 57,5'ini ise kadınlar oluşturdu.
Geçen yıl iller arası göç edenlerden 591 bin 790'ı hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 526 bin 8 kişinin eğitim, 479 bin 250 kişinin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü.
Cinsiyete göre göç etme nedeni incelendiğinde ise hem erkeklerde hem de kadınlarda en çok hanedeki fertlerden birine bağımlı olarak göç hareketliliğinin yaşandığı görüldü. Erkeklerde 237 bin 574 kişi, kadınlarda ise 354 bin 216 kişi hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti.
Türkiye'de 2022'de en fazla göç hareketliliğinin yaşandığı yaş grubu olan 20-24 yaş grubunun göç etme nedeni eğitim oldu. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 257 bin 676'sının eğitim, 91 bin 612'sinin işe başlama, iş bulma ve 50 bin 338'inin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği belirlendi.
İngiltere - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
TÜRKİYE
Türkiye ile İngiltere arasında göç alanında işbirliği
10 Ağustos, 20:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала