https://sputniknews.com.tr/20230810/turkiye-ile-ingiltere-arasinda-goc-alaninda-isbirligi-1074544605.html

Türkiye ile İngiltere arasında göç alanında işbirliği

Türkiye ile İngiltere arasında göç alanında işbirliği

Türkiye ile İngiltere arasında göç alanında işbirliği yapıldı. İşbirliği kapsamında 3. ülke vatandaşlarının İngiltere'den Türkiye'ye kabul edilmesi söz konusu... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T20:34+0300

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türkiye

türkiye

ingiltere

göç

işbirliği

kemal kılıçdaroğlu

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Türkiye ile İngiltere arasında göç alanında işbirliği amacıyla bir anlaşma imzalandığı belirtildi.TRT Haber'in aktardığına göre, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için birçok ülkeyle işbirliği yapan Türkiye, İngiltere ile de işbirliğini devam ettiriyor. Son dönemde Türkiye-Sırbistan-Fransa-İngiltere üzerinden yeni bir yol oluşturan göçmen kaçakçılarına karşı yeni bir adım atıldı. Çoğu terör örgütleriyle iltisaklı olan ve Türkiye’yi karalayıp iltica edenler kişilere karşı, İngiltere ve Türkiye kolluk güçleri, istihbarat paylaşımı dahil işbirliği yapacak.Bu kapsamda kesinlikle üçüncü ülke vatandaşlarının İngiltere’den Türkiye'ye kabul edilmesi söz konusu olmayacak. İngiliz makamları bu konuya özellikle hassasiyet gösterecek.İngiltere ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Mükemmeliyet Merkezi’ne destek verecek. Türkiye'nin kendi projesi olan bu merkez, düzensiz göçle mücadeleye destek olacak.Bu çerçevede İngilizler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 bünyesinde göç ve yerinden edilmiş kişilere ilişkin bir çalışma yapılması önerisini destekleyecek. Konu, G7 platformunda da gündem haline getirilecek.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anlaşmaya tepki gösterdi.Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda anlaşma için, "Ne kadar süslü laflarla paketlenirse paketlensin sonuçta bu birilerinin iç sistemimize müdahalesidir" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, anlaşmayla Türkiye'de polis teşkilatı içerisinde İngiltere’nin desteklediği "kaçak göçle mücadele hedefli" bir birim oluşturulmasına da değinererek,"Mükemmeliyet merkezi" adlı birimin, İngiltere tarafından duyurulmasını "son derece vahim ve sorunlu" sözleriyle eleştirdi. "Yapılanları yabancılardan öğreniyoruz" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

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türkiye, ingiltere, göç, işbirliği, kemal kılıçdaroğlu