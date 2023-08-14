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‘Rusya’nın silah ihracat portföyü 50-55 milyar dolar seviyesinde kalıyor’
‘Rusya’nın silah ihracat portföyü 50-55 milyar dolar seviyesinde kalıyor’
Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi Direktörü Şugayev, Rusya’nın silah ihracat portföyünün 50-55 milyar dolar seviyesinde kaldığını belirtti. 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T17:35+0300
2023-08-14T17:35+0300
savunma
army-2023 uluslararası askeri teknik forumu
rusya
rusya askeri teknik işbirliği federal servisi (fsvts)
dmitriy şugayev
ihracat
askeri
ekonomi
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Army-2023 Askeri Teknik Forumu’nda konuşan Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, “Rusya’nın sipariş portföyü son birkaç yıldır istikrarlı olarak 50-55 milyar dolar gibi yüksek seviyede kalıyor. Seviyedeki küçük dalgalanmalar, ortaklarımızla, imzalanan ve yerine getirilen kontratlarla çalışma dinamiklerinden kaynaklanıyor” ifadesini kullandı.İhraç edilen Rus askeri ürünlerinin toplam hacminin yaklaşık yarısını, hava kuvvetleri teçhizatının oluşturduğunu kaydeden Şugayev, “Rusya, aralarında kara, deniz, zırhlı, hava teçhizatı, otomatik kontrol sistemleri, elektronik ve haberleşme ekipmanı dahil askeri ürün ihracatının hemen hemen tüm alanlarında yer alıyor. Geleneksel olarak hava kuvvetleri teçhizatı hem sipariş portöyünde hem de yaklaşık yüzde 50’lilik payla ihracat hacminde lider konumunda” dedi.Hava savunma teçhizatına olan ilginin de büyük olduğunu söyleyen Şugayev, bu tür ürünlerin toplam siparişlerin yüzde 20’sini oluşturduğunu, kara kuvvetleri teçhizatının payının yüzde 15 olduğunu, geriye kalanın da deniz kuvvetleri ve diğer ürünler olduğunu anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230814/rusya-army-2023-forumunda-en-yeni-misket-muhimmatli-fuzeyi-tanitti-1074635743.html
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army-2023 uluslararası askeri teknik forumu, rusya, rusya askeri teknik işbirliği federal servisi (fsvts), dmitriy şugayev, ihracat, askeri, ekonomi
army-2023 uluslararası askeri teknik forumu, rusya, rusya askeri teknik işbirliği federal servisi (fsvts), dmitriy şugayev, ihracat, askeri, ekonomi

‘Rusya’nın silah ihracat portföyü 50-55 milyar dolar seviyesinde kalıyor’

17:35 14.08.2023
© Sputnik / Aleksey Danichev
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Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi Direktörü Şugayev, Rusya’nın silah ihracat portföyünün 50-55 milyar dolar seviyesinde kaldığını belirtti.
Army-2023 Askeri Teknik Forumu’nda konuşan Rusya Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, “Rusya’nın sipariş portföyü son birkaç yıldır istikrarlı olarak 50-55 milyar dolar gibi yüksek seviyede kalıyor. Seviyedeki küçük dalgalanmalar, ortaklarımızla, imzalanan ve yerine getirilen kontratlarla çalışma dinamiklerinden kaynaklanıyor” ifadesini kullandı.
İhraç edilen Rus askeri ürünlerinin toplam hacminin yaklaşık yarısını, hava kuvvetleri teçhizatının oluşturduğunu kaydeden Şugayev, “Rusya, aralarında kara, deniz, zırhlı, hava teçhizatı, otomatik kontrol sistemleri, elektronik ve haberleşme ekipmanı dahil askeri ürün ihracatının hemen hemen tüm alanlarında yer alıyor. Geleneksel olarak hava kuvvetleri teçhizatı hem sipariş portöyünde hem de yaklaşık yüzde 50’lilik payla ihracat hacminde lider konumunda” dedi.
Hava savunma teçhizatına olan ilginin de büyük olduğunu söyleyen Şugayev, bu tür ürünlerin toplam siparişlerin yüzde 20’sini oluşturduğunu, kara kuvvetleri teçhizatının payının yüzde 15 olduğunu, geriye kalanın da deniz kuvvetleri ve diğer ürünler olduğunu anlattı.
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