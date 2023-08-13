Paris, 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor: Kentteki bazı otellerde fiyatlar 10 kat arttı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
08:00
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Turist rehberliği de yapan Türkiye'nin sevilen şairi
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Anlaşma bitti, Ukrayna’nın geliri yarı yarıya düştü
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’daki Afrika sıcaklarına belediyeden gölet çözümü
13:05
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Turist rehberliği de yapan Türkiye'nin sevilen şairi
13:41
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
14:08
4 dk
SESLİ HABER
ABD’li büyük şirketler kaybı anladı: Rus pazarına dönmek istiyoruz
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL HABER
Ozel Haber_Whatsapp dolandırıcılarına dikkat. Korunmanın yöntemini anlattı
17:00
8 dk
SESLİ HABER
Ve dönüş başladı: Volkswagen, Audi, Skoda ve Bentley, tekrar Rusya’da
17:35
1 dk
ÖZEL HABER
Putin imzaladı, artık paraları dondurulabilecek
18:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD itiraf etti: Afganistan’da bizi Taliban değil, yolsuzluk mahvetti
19:00
4 dk
ÖZEL HBER
Ne Japon siyasiler ne de BM Genel Sekreteri, ABD’yi ağzına alamadı
20:00
3 dk
ÖZEL HABER
ABD basını: Ukrayna karşı saldırısında Rus savunma hatlarına dahi yaklaşamadı
21:00
2 dk
ÖZEL HABER
OPEC ülkelerinin kararı ABD’de kriz yarattı
22:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’nın açıklaması Polonya’yı kızdırdı
23:00
2 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
08:00
4 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Zelenskiy’nin öfke nöbetleri müttefiklerini kızdırdı
09:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silahlar kimlerin eline geçiyor?
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna medyası yazdı: Yurtdışındaki Ukraynalı diplomatlar ülkeye dönmüyor
13:05
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan 47 yıl sonra ilk: Uzaydaki görevi açıklandı
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
14:07
4 dk
SESLİ HABER
Kiev yönetimi dört manastırı mühürledi
14:35
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÖZEL HABER
23 ülkenin BRICS’e katılmak istediği açıklandı
15:01
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye açıklaması: Türkiye’nin rolü önemli derecede arttı
15:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA ajanını şoke eden açıklama
18:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD vatandaşlarını öfkelendiren ‘yardım’: 60 milyar dolar
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
İran: BRICS, ABD hegemonyasına karşı çok kutuplu dünya kuracak
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya silah yardımları ABD’yi zora soktu: İzin vermeyeceğiz
21:00
1 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen eski ABD’li istihbaratçı: Biden, ABD halkını kandırdı
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Bunu Alman medyası yazdı: Hurdaya ayrılan tanklar Ukrayna’ya verilecek
23:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230813/paris-2024-olimpiyat-oyunlarina-hazirlaniyor-kentteki-bazi-otellerde-fiyatlar-10-kat-artti-1074606185.html
Paris, 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor: Kentteki bazı otellerde fiyatlar 10 kat arttı
Paris, 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor: Kentteki bazı otellerde fiyatlar 10 kat arttı
Fransa'nın başkenti Paris'te 2024 Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği tarihler için otel fiyatlarında fahiş artışlar yapıldı, bazı bölgelerdeki konaklama... 13.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-13T13:29+0300
2023-08-13T13:30+0300
spor
paris
olimpiyat oyunları
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/07/1073286873_0:0:3089:1739_1920x0_80_0_0_5ee175a37baa9c5c5f0eafa3ba14299d.jpg
Ülke basınındaki haberlere göre, gelecek yıl 26 Temmuz-14 Ağustos'ta Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları öncesi kentteki oteller, yoğun rezervasyon talebi alıyor.Paris'in bazı kesimlerindeki otel yöneticileri, yoğun talebi fırsata çevirerek organizasyonun yapılacağı dönem için oda ücretlerini 10 kata kadar çıkardı.Paris'teki olimpiyatları kapsayan tarihler için otellerin yüzde 20'si şimdiden doluluk oranına ulaşırken rezervasyonların ücreti iade opsiyonu olmaksızın önceden ödendi.Başkentteki bazı oteller, bu yıl temmuz-ağustos döneminde 200 avro civarında olan oda fiyatlarını gelecek yıl aynı tarihler için yaklaşık 2 bin avro olarak belirledi.Turistler tepkiliParis civarındaki kentlerin yanı sıra ülkenin kıyı kentlerindeki otel fiyatlarında da gözle görülür artışlar kaydedildi.Marsilya'daki bazı oteller, gecelik konaklama ücretini organizasyonun yapılacağı dönemi kapsayan tarihlerde 4 kat yükseltti, Lyon kentindeki bazı otellerin oda fiyatları ise 7 kat kadar arttırıldı.Turistler, fahiş artışların sadece belli bir kesime konaklama imkanı tanıyacağı gerekçesiyle duruma tepki gösterdi.Yetkililer, henüz bir çözüm bulmuş değilAraştırmalar, etkinliğe ev sahipliği yapacak bütün kentlerde otel ücretlerinin fahiş oranda arttırıldığını gösterdi.Le Parisien gazetesinin yaptığı araştırmaya göre, söz konusu tarihler için otellerde olduğu gibi Airbnb gibi platformlardaki konaklama ücretleri de katlandı.Buna göre, Paris'te konaklama hizmeti veren 12 tesiste bu yıl 5-6 Ağustos için kahvaltı dahil gecelik oda ücreti gelecek yıl aynı tarihler için ortalama yüzde 857 artmış durumda.Fahiş fiyatlar nedeniyle ilgili bakanlığa çok sayıda şikayet iletilse de yetkililerin sorunu çözmek için henüz etkili bir çözüm üretmediği belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230729/olimpiyat-sampiyonu-atlet-brazin-doping-testi-pozitif-cikti-1074141413.html
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/07/1073286873_360:0:3089:2047_1920x0_80_0_0_67e4a7cf1387891970a753887f3d5af7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
paris, olimpiyat oyunları, ekonomi
paris, olimpiyat oyunları, ekonomi

Paris, 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor: Kentteki bazı otellerde fiyatlar 10 kat arttı

13:29 13.08.2023 (güncellendi: 13:30 13.08.2023)
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSAParis 2024
Paris 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2023
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSA
Abone olTelegram
Fransa'nın başkenti Paris'te 2024 Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği tarihler için otel fiyatlarında fahiş artışlar yapıldı, bazı bölgelerdeki konaklama ücretleri 10 kata kadar yükseldi.
Ülke basınındaki haberlere göre, gelecek yıl 26 Temmuz-14 Ağustos'ta Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları öncesi kentteki oteller, yoğun rezervasyon talebi alıyor.
Paris'in bazı kesimlerindeki otel yöneticileri, yoğun talebi fırsata çevirerek organizasyonun yapılacağı dönem için oda ücretlerini 10 kata kadar çıkardı.
Paris'teki olimpiyatları kapsayan tarihler için otellerin yüzde 20'si şimdiden doluluk oranına ulaşırken rezervasyonların ücreti iade opsiyonu olmaksızın önceden ödendi.
Başkentteki bazı oteller, bu yıl temmuz-ağustos döneminde 200 avro civarında olan oda fiyatlarını gelecek yıl aynı tarihler için yaklaşık 2 bin avro olarak belirledi.

Turistler tepkili

Paris civarındaki kentlerin yanı sıra ülkenin kıyı kentlerindeki otel fiyatlarında da gözle görülür artışlar kaydedildi.
Marsilya'daki bazı oteller, gecelik konaklama ücretini organizasyonun yapılacağı dönemi kapsayan tarihlerde 4 kat yükseltti, Lyon kentindeki bazı otellerin oda fiyatları ise 7 kat kadar arttırıldı.
Turistler, fahiş artışların sadece belli bir kesime konaklama imkanı tanıyacağı gerekçesiyle duruma tepki gösterdi.

Yetkililer, henüz bir çözüm bulmuş değil

Araştırmalar, etkinliğe ev sahipliği yapacak bütün kentlerde otel ücretlerinin fahiş oranda arttırıldığını gösterdi.
Le Parisien gazetesinin yaptığı araştırmaya göre, söz konusu tarihler için otellerde olduğu gibi Airbnb gibi platformlardaki konaklama ücretleri de katlandı.
Buna göre, Paris'te konaklama hizmeti veren 12 tesiste bu yıl 5-6 Ağustos için kahvaltı dahil gecelik oda ücreti gelecek yıl aynı tarihler için ortalama yüzde 857 artmış durumda.
Fahiş fiyatlar nedeniyle ilgili bakanlığa çok sayıda şikayet iletilse de yetkililerin sorunu çözmek için henüz etkili bir çözüm üretmediği belirtiliyor.
Thiago Braz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2023
SPOR
Olimpiyat şampiyonu atlet Braz'ın doping testi pozitif çıktı
29 Temmuz, 12:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала