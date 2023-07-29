https://sputniknews.com.tr/20230729/olimpiyat-sampiyonu-atlet-brazin-doping-testi-pozitif-cikti-1074141413.html
Olimpiyat şampiyonu atlet Braz'ın doping testi pozitif çıktı
Olimpiyat şampiyonu atlet Braz'ın doping testi pozitif çıktı
2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Brezilyalı sırıkla atlamacı Thiago Braz, doping yaptığı gerekçesiyle geçici men cezası aldı. 29.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-29T12:25+0300
2023-07-29T12:25+0300
2023-07-29T12:26+0300
spor
olimpiyat oyunları
doping
sırıkla atlama
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Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki sporcunun doping numunesinde yasaklı "ostarin" maddesine rastlandı.Dosya sonuçlanıncaya kadar yarışmalara katılması yasaklanan Braz'ın, B numunesinin analizini talep etme hakkı bulunuyor.Erkekler sırıkla atlamada Rio 2016'da altın, Tokyo 2020'de ise bronz madalya kazanan Braz, 2022 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda da gümüş madalya elde etti.
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olimpiyat oyunları, doping, sırıkla atlama
olimpiyat oyunları, doping, sırıkla atlama
Olimpiyat şampiyonu atlet Braz'ın doping testi pozitif çıktı
12:25 29.07.2023 (güncellendi: 12:26 29.07.2023) Abone ol
2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Brezilyalı sırıkla atlamacı Thiago Braz, doping yaptığı gerekçesiyle geçici men cezası aldı.
Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki sporcunun doping numunesinde yasaklı "ostarin" maddesine rastlandı.
Dosya sonuçlanıncaya kadar yarışmalara katılması yasaklanan Braz'ın, B numunesinin analizini talep etme hakkı bulunuyor.
Erkekler sırıkla atlamada Rio 2016'da altın, Tokyo 2020'de ise bronz madalya kazanan Braz, 2022 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda da gümüş madalya elde etti.