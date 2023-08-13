https://sputniknews.com.tr/20230813/nijeryada-186-yillik-tarihi-cami-coktu-10-kisi-oldu-1074604332.html
Nijerya'da 186 yıllık tarihi cami çöktü: 10 kişi öldü
Nijerya'da 186 yıllık tarihi cami çöktü: 10 kişi öldü
Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki 186 yıllık Zazzau Emirliği Camisi'nin çökmesi sonucu, 10 kişi hayatını kaybetti. 13.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-13T11:24+0300
2023-08-13T11:24+0300
2023-08-13T11:24+0300
dünya
nijerya
cami
çökme
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Zazzau Emiri Ahmad Nuhu Bamalli, yaptığı açıklamada, dün tarihi caminin ikindi namazı sırasında çöktüğünü söyledi.Bamalli, olayda 10 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını kaydetti.Yaralıların hastaneye sevk edildiğini ifade eden Bamalli, çökmenin nedeninin araştırıldığını aktardı.Zazzau Emirliği Camisi, 1835-1837 yıllarında dönemin emiri Muhammed Bello tarafından inşa ettirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230805/sariyerde-bina-insaati-icin-temel-kazisi-yapilan-alanda-yol-coktu-1074397483.html
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Nijerya'da 186 yıllık tarihi cami çöktü: 10 kişi öldü
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Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki 186 yıllık Zazzau Emirliği Camisi'nin çökmesi sonucu, 10 kişi hayatını kaybetti.
Zazzau Emiri Ahmad Nuhu Bamalli, yaptığı açıklamada, dün tarihi caminin ikindi namazı sırasında çöktüğünü söyledi.
Bamalli, olayda 10 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların hastaneye sevk edildiğini ifade eden Bamalli, çökmenin nedeninin araştırıldığını aktardı.
Zazzau Emirliği Camisi, 1835-1837 yıllarında dönemin emiri Muhammed Bello tarafından inşa ettirilmişti.