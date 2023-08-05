Sarıyer'de bina inşaatı için temel kazısı yapılan alanda yol çöktü

Olay, Ayazağa'da sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 7 yıldır tamamlanamayan bir bina inşaatının yanından geçen yol şiddetli bir gürültüyle çöktü.



Çökmenin ardından yolun yanındaki evlerde yaşayanlar kendilerini can havliyle dışarı attı.



Civardaki 8 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen zabıta ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.



Şeritle kapatılan yolda konuya ilişkin çalışma başlatılırken vatandaşlar da yıllardır bu inşaat çalışması yüzünden benzer sorunların yaşandığını söyleyerek, inşaat firmalarına ve belediye yönetimine sitem etti.