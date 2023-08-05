https://sputniknews.com.tr/20230805/sariyerde-bina-insaati-icin-temel-kazisi-yapilan-alanda-yol-coktu-1074397483.html
Sarıyer'de bina inşaatı için temel kazısı yapılan alanda yol çöktü
Sarıyer'de bina inşaatı için temel kazısı yapılan alanda yol çöktü
Sarıyer'de bir binanın inşaatının yanında bulunan yol çöktü. Çöken alandan havadan görüntülenirken, sokağın büyük bir kısmının kaydığı görüldü. Bölgedeki 8... 05.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-05T14:32+0300
2023-08-05T14:32+0300
2023-08-05T14:32+0300
türkiye
video
yol çökmesi
sarıyer
inşaat
istanbul
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Olay, Ayazağa'da sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 7 yıldır tamamlanamayan bir bina inşaatının yanından geçen yol şiddetli bir gürültüyle çöktü.Çökmenin ardından yolun yanındaki evlerde yaşayanlar kendilerini can havliyle dışarı attı. Civardaki 8 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen zabıta ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Şeritle kapatılan yolda konuya ilişkin çalışma başlatılırken vatandaşlar da yıllardır bu inşaat çalışması yüzünden benzer sorunların yaşandığını söyleyerek, inşaat firmalarına ve belediye yönetimine sitem etti.
türkiye
sarıyer
istanbul
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Sarıyer'de bina inşaatı için temel kazısı yapılan alanda yol çöktü
Sarıyer'de bina inşaatı için temel kazısı yapılan alanda yol çöktü
2023-08-05T14:32+0300
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video, yol çökmesi, sarıyer, inşaat, istanbul, видео
video, yol çökmesi, sarıyer, inşaat, istanbul, видео
Sarıyer'de bina inşaatı için temel kazısı yapılan alanda yol çöktü
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Sarıyer'de bir binanın inşaatının yanında bulunan yol çöktü. Çöken alandan havadan görüntülenirken, sokağın büyük bir kısmının kaydığı görüldü. Bölgedeki 8 bina tedbir amaçlı boşaltılırken, çökme anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, Ayazağa'da sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 7 yıldır tamamlanamayan bir bina inşaatının yanından geçen yol şiddetli bir gürültüyle çöktü.
Çökmenin ardından yolun yanındaki evlerde yaşayanlar kendilerini can havliyle dışarı attı.
Civardaki 8 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen zabıta ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Şeritle kapatılan yolda konuya ilişkin çalışma başlatılırken vatandaşlar da yıllardır bu inşaat çalışması yüzünden benzer sorunların yaşandığını söyleyerek, inşaat firmalarına ve belediye yönetimine sitem etti.