https://sputniknews.com.tr/20230813/meteorolojiden-sicak-hava-dalgasi-uyarisi-1074603547.html

Meteoroloji'den 'sıcak hava dalgası' uyarısı

Meteoroloji'den 'sıcak hava dalgası' uyarısı

Türkiye'nin doğu ve güneydoğu kesimlerindeki sıcak hava dalgasının 13 Ağustos Pazar gününden itibaren etkisini artırarak diğer bölgelerde de etkili olacağı... 13.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-13T10:57+0300

2023-08-13T10:57+0300

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türkiye

hava durumu

meteoroloji

aşırı sıcaklar

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, pazar günü etkisini artıracak hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gelecek hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Bazı illerin günlük en yüksek hava sıcaklıklarının şu aralıklarda olması öngörülüyor:Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak zamanı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

https://sputniknews.com.tr/20230813/istanbul-valiliginden-firtina-uyarisi-1074602605.html

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