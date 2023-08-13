https://sputniknews.com.tr/20230813/istanbul-valiliginden-firtina-uyarisi-1074602605.html
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde bugün için fırtına uyarısı yaptı. İstanbul Valiliği de, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve... 13.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-13T09:31+0300
2023-08-13T09:31+0300
2023-08-13T09:31+0300
yaşam
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marmara denizi
marmara bölgesi
meteoroloji
istanbul
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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.Yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısıİstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği ifade edildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu ile Ardahan çevreleri yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklıklarının, diğer bölgelerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.5 il için sarı kodlu uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara'da 7 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Bu iller Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklreli ve Tekirdağ.
https://sputniknews.com.tr/20230810/meteoroloji-bati-karadeniz-icin-uyardi-1074544789.html
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türkiye, marmara denizi, marmara bölgesi, meteoroloji, istanbul
türkiye, marmara denizi, marmara bölgesi, meteoroloji, istanbul
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde bugün için fırtına uyarısı yaptı. İstanbul Valiliği de, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.
Yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği ifade edildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına 40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat şeklinde esmesi beklenmektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu ile Ardahan çevreleri yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmeyen hava sıcaklıklarının, diğer bölgelerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
5 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara'da 7 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Bu iller Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklreli ve Tekirdağ.