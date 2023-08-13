https://sputniknews.com.tr/20230813/meteor-yagmuru-icin-binlerce-kisi-bir-araya-geldi-1074602077.html

Meteor yağmuru için binlerce kişi bir araya geldi

Meteor yağmuru için binlerce kişi bir araya geldi

Gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen "Perseid meteor yağmuru"nu izlemek için birçok ilde bir araya geldi. Bursa'nın... 13.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-13T09:14+0300

2023-08-13T09:14+0300

2023-08-13T09:14+0300

yaşam

meteor

perseid meteor yağmuru

türkiye

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Gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen "Perseid meteor yağmuru"nu Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde gözlemledi.Ankara Üniversitesinin İncek'teki rasathanede düzenlediği etkinliğe, gökyüzü meraklıları yoğun ilgi gösterdi.Rasathanenin bulunduğu alanda toplanan yaklaşık 1000 katılımcı, havanın kararmasıyla teleskoplar önünde uzun sıra oluşturdu.Akademisyenler ve astronomi öğrencileri eşliğinde kubbe binasındaki ve bahçedeki teleskoplarla Satürn gözlemi yapan astronomi meraklıları, daha sonra çıplak gözle görülebilen "Perseid meteor yağmuru"nu izledi.Rasathane kampüsü içindeki müzeyi de ziyaret eden katılımcılar, bilimsel gözlemler sırasında kullanılmış gözlem araçlarını inceleme fırsatı buldu.İstanbul Kilyos Sahili'nde, Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyenler, Meteorfest'23 etkinliğine katıldı. Dün sabah 09.00'da başlayan etkinlikte, temel kampçılık eğitiminden, roket fırlatma etkinliklerine kadar birçok program düzenlendi. Etkinliğe katılanlar gece ise görsel şöleni izlemek için ateş yakarak, sandalyelerinde gökyüzüne odaklandı."Perseid meteor yağmuru" İzmir'in Karaburun ilçesi sınırları içinde yer alan Sarpıncık Deniz Feneri'nden gözlemlendi. Ege Denizi'ndeki gemilere yol gösteren ve 1938 yılında kurulan Sarpıncık Deniz Feneri, meteorlarla ve yıldızlarla güzel görüntüler oluşturdu."Perseid meteor yağmuru" Bursa'da gözlemlendi.

https://sputniknews.com.tr/20230808/perseid-meteor-yagmuru-icin-tarih-belli-oldu-en-yogun-donemine-ulasacak-1074466866.html

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meteor, perseid meteor yağmuru, türkiye