https://sputniknews.com.tr/20230808/perseid-meteor-yagmuru-icin-tarih-belli-oldu-en-yogun-donemine-ulasacak-1074466866.html

Perseid meteor yağmuru için tarih belli oldu: En yoğun dönemine ulaşacak

Perseid meteor yağmuru için tarih belli oldu: En yoğun dönemine ulaşacak

Yılda bir gerçekleşen, halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen 2023 Perseid meteor yağmuru için geri sayım sürüyor. Perseid meteor yağmurunun, 12-13... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T09:54+0300

2023-08-08T09:54+0300

2023-08-08T09:54+0300

yaşam

perseid

perseid meteor yağmuru

perseid göktaşı yağmuru

yıldız

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/08/1074466712_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_1cd7fc47d357a9aa84ddae0f87235b3a.jpg

Halk arasında “yıldız kayması” olarak bilinen ve yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi Perseid meteor yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi yoğun dönemine ulaşacak.Dün saat 02.20'de İstanbul ve birçok ilde gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Görüntüye ilişkin uzmanlar değerlendirmelerde bulundu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Faruk Soydugan, "Meteor yağmurlarının en etkililerinden biri bugünlerde yoğunlaşan ‘Perseid’lerdir. Özellikle gece yarısından sonra gözlenebilirler. Genellikle küçük boyut ve kütlededir ve yer yüzeyine ulaşamadan yanıp tükenirler. Perseid’ler dışında yıl boyunca farklı aylarda yoğunluğu bu kadar olmasa da 10 kadar meteor yağmuru gözlenebilir derecede ışık izi sunarlar" dedi.12 Ağustos'ta gökyüzünü izleyin"Depremle ilgisi hiçbir şekilde yoktur" ifadelerini kullanan Soydugan, "Deprem ve meteor olayları tamamen farklı fiziksel süreçlerle meydana gelirler. Meteorlar uzaydan Dünya’ya ulaşan ve yanan küçük kayaçlarken deprem yerkabuğu içindeki kırılmalar sebebiyle ortaya çıkan titreşimlerin yayılarak karşılaştıkları ortamı sarsması olarak bilinir. Perseid’ler bugünlerde gökyüzü sahnesinde güzel ışık gösterisi sunuyorlar. Özellikle 12 Ağustos gecesi yapay ışıkların olmadığı karanlık bir bölgeden gökyüzünü seyretmeye davet ediyoruz" diye konuştu.Perseid meteor yağmuru nedir, ne zaman gerçekleşecek?Perseid meteor yağmuru, her yıl ağustos ayının başında gerçekleşen meteor yağmurlarından biri. Göz kamaştırıcı parlayan meteorlar, Perseus yıldız takımından geliyor. Bu olay, Dünya’nın yörüngesinde hareket eden 109P/Swift-Tuttle adlı kuyruklu yıldızın yolunda kalan toz ve kum parçalarının atmosfere girip yanması sonucu meydana geliyor. En yoğun zamanlar Ağustos’un 11-12-13 gibi tarihlerine denk geliyor, ama etkisi genellikle bir hafta öncesinde ve sonrasında da hissedilebiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230807/istanbulda-gokyuzunde-isik-huzmesi-meteor-dustu-iddiasi-1074438695.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

perseid, perseid meteor yağmuru, perseid göktaşı yağmuru, yıldız