https://sputniknews.com.tr/20230807/istanbulda-gokyuzunde-isik-huzmesi-meteor-dustu-iddiasi-1074438695.html

İstanbul'da gökyüzünde 'ışık hüzmesi': 'Meteor düştü' iddiası

İstanbul'da gökyüzünde 'ışık hüzmesi': 'Meteor düştü' iddiası

İstanbul semalarında saat 02.30 sıralarında gökyüzünde görülen sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi "meteor düştü" iddialarına neden oldu. 07.08.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

meteor

ışık

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İstanbul'da saat 02.30 sıralarında gökyüzünde görülen sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi, "meteor düştü" iddialarına neden oldu. İstanbul semalarında gece saatlerinde beliren sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi, gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ışığın görüldüğü sırada bir gürültünün duyulduğunu iddia etti.

https://sputniknews.com.tr/20230526/sahin-ailesinin-bahcesine-dusen-meteorun-45-milyar-yasinda-oldugu-ortaya-cikti-1071621672.html

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