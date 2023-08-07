https://sputniknews.com.tr/20230807/istanbulda-gokyuzunde-isik-huzmesi-meteor-dustu-iddiasi-1074438695.html
İstanbul'da gökyüzünde 'ışık hüzmesi': 'Meteor düştü' iddiası
İstanbul'da gökyüzünde 'ışık hüzmesi': 'Meteor düştü' iddiası
İstanbul semalarında saat 02.30 sıralarında gökyüzünde görülen sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi "meteor düştü" iddialarına neden oldu. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T08:05+0300
2023-08-07T08:05+0300
2023-08-07T08:05+0300
türkiye
istanbul
meteor
ışık
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İstanbul'da saat 02.30 sıralarında gökyüzünde görülen sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi, "meteor düştü" iddialarına neden oldu. İstanbul semalarında gece saatlerinde beliren sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi, gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ışığın görüldüğü sırada bir gürültünün duyulduğunu iddia etti.
https://sputniknews.com.tr/20230526/sahin-ailesinin-bahcesine-dusen-meteorun-45-milyar-yasinda-oldugu-ortaya-cikti-1071621672.html
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istanbul, meteor, ışık
İstanbul'da gökyüzünde 'ışık hüzmesi': 'Meteor düştü' iddiası
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İstanbul semalarında saat 02.30 sıralarında gökyüzünde görülen sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi "meteor düştü" iddialarına neden oldu.
İstanbul'da saat 02.30 sıralarında gökyüzünde görülen sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi, "meteor düştü" iddialarına neden oldu.
İstanbul semalarında gece saatlerinde beliren sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi, gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ışığın görüldüğü sırada bir gürültünün duyulduğunu iddia etti.