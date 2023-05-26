https://sputniknews.com.tr/20230526/sahin-ailesinin-bahcesine-dusen-meteorun-45-milyar-yasinda-oldugu-ortaya-cikti-1071621672.html

Şahin Ailesi'nin bahçesine düşen meteorun 4.5 milyar yaşında olduğu ortaya çıktı

Şahin Ailesi'nin bahçesine düşen meteorun 4.5 milyar yaşında olduğu ortaya çıktı

Almanya'da Şahin Ailesi'nin bahçesine düşen 200 bin euro değerindeki göktaşının, 4.5 milyar yaşında olduğu belirlendi. 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T16:16+0300

2023-05-26T16:16+0300

2023-05-26T16:20+0300

yaşam

almanya

göktaşı

bahçe

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25 Nisan günü öğleden sonra saat 14.00'te Schleswig-Holstein eyaletinin üzerinde üç parlama oldu. Bölgede göktaşı yağmuru görülürken, Elmshorn enti'nde Mahmut Şahin'in evinin bahçesine büyük bir parça düştü. Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, daha küçük parçalar da kente ve eyaletin çeşitli bölgelerine dağıldı. Bazı evlerin çatılarında hasarlar oluştu. Şahin Ailesi'nin bahçesine düşen meteora en az 200 bin Euro değer biçilirken, uzmanlar yaptıkları aramalarda çeşitli büyüklüklerde başka göktaşları da buldu. Münster Üniversitesi Planet Bilimleri Enstitüsü'nden araştırmacılar, yaklaşık 40 gram ağırlığındaki bir göktaşı parçasını alıp inceledi ve çok ince kesitler üretti. 30 mikron kalındığındaki kaya dilimleri, optik ve elektron mikroskobu kullanarak içi ve yapısı incelendi. Bir parça da toz haline getirilip, diğer Avrupa enstitülerine gönderildi. Göktaşının, H tipi denilen bir kondrit olduğu anlaşıldı. Bu göktaşı grubu, yüksek oranda metal içeriyor ve yaşı da yaklaşık 4.5 milyar yıl. Güneş sisteminin ilkel zamanına kadar ulaşan göktaşının bazı bölümlerinin çok değişmediği, bazı bölümlerinin de aşırı ısınma sonucunda farklılaşmış elementlerden oluştuğu belirlendi. Planet Bilimleri Enstitüsü, göktaşının dağılmasının nedeninin, Mars ile Jüpiter arasında gezinirken bir çarpışma olduğunu açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230523/bahceye-dusen-goktasi-icin-200-bin-euroluk-teklif-alan-sahin-ailesi-muzede-de-sergilensin-istiyoruz-1071461711.html

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