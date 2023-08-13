https://sputniknews.com.tr/20230813/kalasnikof-nato-mermileri-icin-uygun-kisaltilmis-ak-19-piyade-tufegi-gelistirdi-1074608315.html

Kalaşnikof, NATO mermileri için uygun kısaltılmış AK-19 piyade tüfeği geliştirdi

Kalaşnikof, NATO mermileri için uygun kısaltılmış AK-19 piyade tüfeği geliştirdi

Rusya’nın en ünlü silah üreticilerinden Kalaşnikov şirketinin NATO’da kullanılan 5.56x45mm mermileri için uygun, kısaltılmış AK-19 piyade tüfeği geliştirdiği... 13.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-13T14:48+0300

2023-08-13T14:48+0300

2023-08-13T14:48+0300

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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Rus silah üreticisi Kalaşnikov Grubu, NATO’da kullanılan 5.56x45mm mermileri için uygun kompakt bir AK-19 piyade tüfeği geliştirdi.Şirketin tanıtım merkezinde sunulan Kalaşnikov’un kompakt saldırı tüfeğinin üzerindeki etikete göre silah, düşük basınçlı 5.56x45 mm NATO mermileri ile besleniyor.Rus silah üreticisi daha önce, aynı kalibredeki mermilere uygun piyade tüfeğinin ‘uzun’ versiyonunu geliştirmişti.Kalaşnikov tarafından Dragunov keskin nişancı tüfeğinin yerine kullanılmak üzere geliştirilen Çukavin keskin nişancı tüfeğinin de hem 7.62x54 mm Rus mermilerine, hem de 7.62x51 mm kalibreli NATO mermilerine uygun versiyonları bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230720/abdden-kalasnikova-yeni-yaptirim-1073780222.html

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