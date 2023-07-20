https://sputniknews.com.tr/20230720/abdden-kalasnikova-yeni-yaptirim-1073780222.html

ABD’den Kalaşnikov’a yeni yaptırım

ABD’den Kalaşnikov’a yeni yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus silah üreticisi Kalaşnikov şirketine yine yaptırım getirildiğini, ayrıca şirketin Genel Direktörü Vladimir Lepin’in de ‘kara... 20.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-20T22:12+0300

2023-07-20T22:12+0300

2023-07-20T22:12+0300

dünya

abd

kalaşnikov

yaptırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/01/1066420391_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_ea2b7d5dda71376d1f769e34fdbef344.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kalaşnikov Genel Direktörü Vladimir Lepin, yaptırım uygulanan işletmenin başkanı olarak yaptırım listesine dahil edildi.Şirketin kendisi de 'Rusya’da otomatik ve keskin nişancı silahlarının üretiminde lider' olarak tekrar yaptırım listesine alındı.Açıklamada, Kalaşnikov şirketinin daha önce 2015’te yaptırım listesine dahil edildiği anımsatıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, kalaşnikov, yaptırım