https://sputniknews.com.tr/20230720/abdden-kalasnikova-yeni-yaptirim-1073780222.html
ABD’den Kalaşnikov’a yeni yaptırım
ABD’den Kalaşnikov’a yeni yaptırım
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus silah üreticisi Kalaşnikov şirketine yine yaptırım getirildiğini, ayrıca şirketin Genel Direktörü Vladimir Lepin’in de ‘kara... 20.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-20T22:12+0300
2023-07-20T22:12+0300
2023-07-20T22:12+0300
dünya
abd
kalaşnikov
yaptırım
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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kalaşnikov Genel Direktörü Vladimir Lepin, yaptırım uygulanan işletmenin başkanı olarak yaptırım listesine dahil edildi.Şirketin kendisi de 'Rusya’da otomatik ve keskin nişancı silahlarının üretiminde lider' olarak tekrar yaptırım listesine alındı.Açıklamada, Kalaşnikov şirketinin daha önce 2015’te yaptırım listesine dahil edildiği anımsatıldı.
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abd, kalaşnikov, yaptırım
abd, kalaşnikov, yaptırım
ABD’den Kalaşnikov’a yeni yaptırım
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus silah üreticisi Kalaşnikov şirketine yine yaptırım getirildiğini, ayrıca şirketin Genel Direktörü Vladimir Lepin’in de ‘kara listeye’ alındığını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kalaşnikov Genel Direktörü Vladimir Lepin, yaptırım uygulanan işletmenin başkanı olarak yaptırım listesine dahil edildi.
Şirketin kendisi de 'Rusya’da otomatik ve keskin nişancı silahlarının üretiminde lider' olarak tekrar yaptırım listesine alındı.
Açıklamada, Kalaşnikov şirketinin daha önce 2015’te yaptırım listesine dahil edildiği anımsatıldı.