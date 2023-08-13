İstanbul'da deprem hazırlıkları: 39 ilçeye vali görevlendirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
08:00
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Turist rehberliği de yapan Türkiye'nin sevilen şairi
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Anlaşma bitti, Ukrayna’nın geliri yarı yarıya düştü
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’daki Afrika sıcaklarına belediyeden gölet çözümü
13:05
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Turist rehberliği de yapan Türkiye'nin sevilen şairi
13:41
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
14:08
4 dk
SESLİ HABER
ABD’li büyük şirketler kaybı anladı: Rus pazarına dönmek istiyoruz
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL HABER
Ozel Haber_Whatsapp dolandırıcılarına dikkat. Korunmanın yöntemini anlattı
17:00
8 dk
SESLİ HABER
Ve dönüş başladı: Volkswagen, Audi, Skoda ve Bentley, tekrar Rusya’da
17:35
1 dk
ÖZEL HABER
Putin imzaladı, artık paraları dondurulabilecek
18:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD itiraf etti: Afganistan’da bizi Taliban değil, yolsuzluk mahvetti
19:00
4 dk
ÖZEL HBER
Ne Japon siyasiler ne de BM Genel Sekreteri, ABD’yi ağzına alamadı
20:00
3 dk
ÖZEL HABER
ABD basını: Ukrayna karşı saldırısında Rus savunma hatlarına dahi yaklaşamadı
21:00
2 dk
ÖZEL HABER
OPEC ülkelerinin kararı ABD’de kriz yarattı
22:00
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’nın açıklaması Polonya’yı kızdırdı
23:00
2 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
08:00
4 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Zelenskiy’nin öfke nöbetleri müttefiklerini kızdırdı
09:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği silahlar kimlerin eline geçiyor?
10:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna medyası yazdı: Yurtdışındaki Ukraynalı diplomatlar ülkeye dönmüyor
13:05
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan 47 yıl sonra ilk: Uzaydaki görevi açıklandı
13:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
HAFTA SONU REHBERİ
Ne izlemeli, nereye gitmeli?
14:07
4 dk
SESLİ HABER
Kiev yönetimi dört manastırı mühürledi
14:35
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÖZEL HABER
23 ülkenin BRICS’e katılmak istediği açıklandı
15:01
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye açıklaması: Türkiye’nin rolü önemli derecede arttı
15:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA ajanını şoke eden açıklama
18:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD vatandaşlarını öfkelendiren ‘yardım’: 60 milyar dolar
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
İran: BRICS, ABD hegemonyasına karşı çok kutuplu dünya kuracak
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’ya silah yardımları ABD’yi zora soktu: İzin vermeyeceğiz
21:00
1 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen eski ABD’li istihbaratçı: Biden, ABD halkını kandırdı
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Bunu Alman medyası yazdı: Hurdaya ayrılan tanklar Ukrayna’ya verilecek
23:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230813/istanbulda-deprem-hazirliklari-39-ilceye-vali-gorevlendirildi-1074605188.html
İstanbul'da deprem hazırlıkları: 39 ilçeye vali görevlendirildi
İstanbul'da deprem hazırlıkları: 39 ilçeye vali görevlendirildi
İstanbul'da deprem hazırlıkları kapsamında, ilgili yöneticilerin afetzede olacağı düşünülerek İstanbul’un 39 İlçesine 39 vali görevlendirmesi yapıldı. 13.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-13T13:06+0300
2023-08-13T13:06+0300
türkiye
deprem
istanbul
vali
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0c/1074592859_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_76e2a69ecff21bc0da13a2b501b894d3.jpg
Bilim insanlarının yakın gelecekte büyük deprem yaşanacağını dile getirdiği İstanbul’un afete hazırlıkları İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından tüm hızıyla sürdürülüyor. Bu kapsamda ilgili yöneticilerin de afetzede olacağı düşünülerek İstanbul’un 39 ilçesine vali görevlendirmesi yapıldı. 39 ilçede Afet Yönetim Merkezleri’nin tamamında DMR Telsiz Sistemi kurularak çalışır hale getirildi ve AFAD Merkezi ile her gün telsiz çevrimi yapılarak hazır halde tutuluyor.İstanbul’da 2 bin 864 olan “toplanma alanı” sayısı da 5 bin 578’e çıkarıldı. Toplanma alanlarında kişi başına 2.94 metrekare alan düşüyor. Mevcut toplanma alanlarının yüzde 56,88’inde elektrik, su, kanalizasyon alt yapısı bulunuyor.Milliyet’ten Namık Durukan'ın haberine göre; İstanbul eksenli Marmara Bölgesi’nin olası depreme hazırlıklı olması amacıyla yürütülen çalışmalar ve istatistikler özetle şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230813/egede-48-buyuklugunde-deprem-1074604441.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0c/1074592859_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_a6aba3e203e284baaad9e2de0b42cbab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, istanbul, vali
deprem, istanbul, vali

İstanbul'da deprem hazırlıkları: 39 ilçeye vali görevlendirildi

13:06 13.08.2023
© AHMET FARUK SARIKOÇ - İSMAİL COŞKUN-Galata köprüsü
Galata köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2023
© AHMET FARUK SARIKOÇ - İSMAİL COŞKUN-
Abone olTelegram
İstanbul'da deprem hazırlıkları kapsamında, ilgili yöneticilerin afetzede olacağı düşünülerek İstanbul’un 39 İlçesine 39 vali görevlendirmesi yapıldı.
Bilim insanlarının yakın gelecekte büyük deprem yaşanacağını dile getirdiği İstanbul’un afete hazırlıkları İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından tüm hızıyla sürdürülüyor. Bu kapsamda ilgili yöneticilerin de afetzede olacağı düşünülerek İstanbul’un 39 ilçesine vali görevlendirmesi yapıldı. 39 ilçede Afet Yönetim Merkezleri’nin tamamında DMR Telsiz Sistemi kurularak çalışır hale getirildi ve AFAD Merkezi ile her gün telsiz çevrimi yapılarak hazır halde tutuluyor.
İstanbul’da 2 bin 864 olan “toplanma alanı” sayısı da 5 bin 578’e çıkarıldı. Toplanma alanlarında kişi başına 2.94 metrekare alan düşüyor. Mevcut toplanma alanlarının yüzde 56,88’inde elektrik, su, kanalizasyon alt yapısı bulunuyor.
Milliyet’ten Namık Durukan'ın haberine göre; İstanbul eksenli Marmara Bölgesi’nin olası depreme hazırlıklı olması amacıyla yürütülen çalışmalar ve istatistikler özetle şöyle:
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması Projesi kapsamında bugüne kadar; bin 365 okul, 54 hastane, 61 poliklinik, 57 idari bina, 39 yurt binası, 23 sosyal hizmet binası olmak üzere toplamda bin 599 kamu tesisinde 2 bin 576 binanın depreme karşı fizibilite güçlendirme çalışmaları tamamlandı.
İl Risk Azaltma Planı (İRAP), İstanbul için tamamlandı. Plan kapsamında 4 amaç, 34 hedef, bin 515 eylem belirlendi. İRAP kapsamında 29 faaliyet, 121 toplantı ve 2 çalıştay gerçekleştirildi.
Bölgenin deprem aktivitesi 7/24, toplam 250 deprem gözlem istasyonu ile (İstanbul il sınırları içinde 33 adet bulunmakta) izleniyor.
Muhtemel İstanbul depremi hazırlıkları kapsamında İlgili yöneticilerin afetzede olacağı düşünülerek İstanbul’un 39 ilçesine vali görevlendirmesi yapıldı.
39 ilçede İlçe Afet Yönetim Merkezi (İlçe AFAD Merkezi) kuruldu. Merkezlerin tamamında DMR Telsiz Sistemi kurularak çalışır hale getirildi. İlçe AFAD Merkezi ile her gün telsiz çevrimi yapılarak raporlanıyor.
963 mahallede ‘Mahalle İrtibat Ofisleri’ kurularak görevlendirmeler yapıldı.
2 bin 864 olan “toplanma alanı” sayısı da 5 bin 578’e çıkarıldı. Toplanma alanlarının büyüklüğü 46 milyon 774 bin 450 metrekareye ulaşırken, kişi başına 2.94 metrekare alan düşüyor. Mevcut toplanma alanlarının yüzde 56.88’inde elektrik, su, kanalizasyon alt yapısı mevcut.
Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 2019-2023 arasında 23 çalışma grubuyla 770 toplantı gerçekleştirildi.
Akreditasyon Sistemine kayıtlı olan 125 ekipten 49’u İstanbul’da görevli. Ekiplerdeki üye sayısı bin 254’e ulaştı.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2023
TÜRKİYE
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem
11:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала