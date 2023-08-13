https://sputniknews.com.tr/20230813/iranda-kum-firtinasi-700-kisi-hastanelik-oldu-1074607254.html
İran'da kum fırtınası: 700 kişi hastanelik oldu
İran'da kum fırtınası: 700 kişi hastanelik oldu
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum ve toz fırtınasının neden olduğu çeşitli şikayetlerle 733 kişi hastanelere başvurdu. 13.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-13T14:16+0300
2023-08-13T14:16+0300
2023-08-13T14:16+0300
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İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Sistan-Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi duruma ilişkin bilgi verdi.Muhibbi, "Kum ve toz fırtınası nedeniyle Sistan-Beluçistan'ın kuzeyinde yer alan Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde 3 günde 733 kişi hastanelere başvurdu. Bu kişilerden 58'i hastanelerde yatışı yapılarak tedavi edildi." dedi.Sistan-Beluçistan Meteoroloji Genel Müdürü Muhsin Haydari de havadaki toz miktarının artması nedeniyle görüş mesafesinin Zabul'da 3 kilometreye, Zehek'te 2 kilometreye kadar düştüğünü söyledi.Devlet kurumları tatil edildiSistan-Beluçistan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kum ve toz fırtınası nedeniyle bugün Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde devlet kurumları ve bankaların tatil edildiği duyuruldu.Sistan-Beluçistan eyaletinde geçen ay da kum fırtınası nedeniyle yüzlerce kişi hastanelere kaldırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230731/cezayiri-kum-firtinasi-vurdu-1074203015.html
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iran, kum, fırtına
İran'da kum fırtınası: 700 kişi hastanelik oldu
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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum ve toz fırtınasının neden olduğu çeşitli şikayetlerle 733 kişi hastanelere başvurdu.
İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Sistan-Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi duruma ilişkin bilgi verdi.
Muhibbi, "Kum ve toz fırtınası nedeniyle Sistan-Beluçistan'ın kuzeyinde yer alan Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde 3 günde 733 kişi hastanelere başvurdu. Bu kişilerden 58'i hastanelerde yatışı yapılarak tedavi edildi." dedi.
Sistan-Beluçistan Meteoroloji Genel Müdürü Muhsin Haydari de havadaki toz miktarının artması nedeniyle görüş mesafesinin Zabul'da 3 kilometreye, Zehek'te 2 kilometreye kadar düştüğünü söyledi.
Devlet kurumları tatil edildi
Sistan-Beluçistan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kum ve toz fırtınası nedeniyle bugün Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde devlet kurumları ve bankaların tatil edildiği duyuruldu.
Sistan-Beluçistan eyaletinde geçen ay da kum fırtınası nedeniyle yüzlerce kişi hastanelere kaldırılmıştı.