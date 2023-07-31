https://sputniknews.com.tr/20230731/cezayiri-kum-firtinasi-vurdu-1074203015.html
Cezayir’i kum fırtınası vurdu
Cezayir’i kum fırtınası vurdu
Cezayir’in Ouled Jalal eyaletinde çıkan şiddetli kum fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T14:47+0300
2023-07-31T14:47+0300
2023-07-31T14:50+0300
dünya
fırtına
kum
trafik
video
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Cezayir’in dün Ouled Jalal eyaletinde şiddetli bir kum fırtınasının etkili olduğu bildirildi. Eyalette görüşü ve sıcaklığı etkileyen kum fırtınası, trafikte aksamalara neden olurken yoğun toz bulutları nedeniyle polis sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Solunum rahatsızlıkları olan kişilerin ise mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaları istendi.
kum
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Cezayir’i kum fırtınası vurdu
Cezayir’i kum fırtınası vurdu
2023-07-31T14:47+0300
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PT1M26S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
fırtına, kum, trafik, video, видео
fırtına, kum, trafik, video, видео
Cezayir’i kum fırtınası vurdu
14:47 31.07.2023 (güncellendi: 14:50 31.07.2023) Abone ol
Cezayir’in Ouled Jalal eyaletinde çıkan şiddetli kum fırtınası hayatı durma noktasına getirdi.
Cezayir’in dün Ouled Jalal eyaletinde şiddetli bir kum fırtınasının etkili olduğu bildirildi.
Eyalette görüşü ve sıcaklığı etkileyen kum fırtınası, trafikte aksamalara neden olurken yoğun toz bulutları nedeniyle polis sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Solunum rahatsızlıkları olan kişilerin ise mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaları istendi.