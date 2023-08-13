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https://sputniknews.com.tr/20230813/hande-firat-melik-yigitelin-defne-samyeli-hakkindaki-sozlerine-sinirlendi-telefonu-kafana-yersin-1074604026.html
Hande Fırat, Melik Yiğitel'in Defne Samyeli hakkındaki sözlerine sinirlendi: Telefonu kafana yersin
Hande Fırat, Melik Yiğitel'in Defne Samyeli hakkındaki sözlerine sinirlendi: Telefonu kafana yersin
Hande Fırat, Melik Yiğitel'in Defne Samyeli hakkındaki sözlerine sinirlendi ve "Telwefonu kafana yersin" dedi. 13.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-13T11:38+0300
2023-08-13T11:38+0300
yaşam
hande fırat
melik yiğitel
defne samyeli
şarkıcı
meslek
kadın
sanatçı
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Gazeteci Hande Fırat'ın sunduğu programda konuklardan Melik Yiğitel'in sözleri sosyal medyada tepki çekti.Defne Samyeli üzerinden kadınlara yönelik 'imada' bulunan Yiğitel'e ilk tepki Hande Fırat'tan geldi.Yiğitel konuşmasında 'Defne Samyeli'nin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını' söyledi.Yiğitel eski haber spikeri Defne Samyeli'nin şarkıcılık yapmasını "Ağır başlı işler yapsınlar" diyerek eleştirince Hande Fırat çok sinirlendi. Hande Fırat Melik Yiğitel'in sözünü keserek "Bir dakika ya sahneye çıkmak hafif başlı bir şey mi anlamadım? Gazetecilik de bir meslektir, mankenlik de bir meslektir bunlara yapılanlara da böyle ağırbaşlı dışında bir kelime kullandığında telefonu kafana yersin! Her gece barda şarkı söyleyeceğim hafif mi olacağım ben" diyerek sert çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20230729/hp-kadin-kollari-genel-baskani-nazliaka-6284-bizim-kirmizi-cizgimizdir-ona-asla-dokunamazsiniz-1074156099.html
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hande fırat, melik yiğitel, defne samyeli, şarkıcı, meslek, kadın, sanatçı
hande fırat, melik yiğitel, defne samyeli, şarkıcı, meslek, kadın, sanatçı

Hande Fırat, Melik Yiğitel'in Defne Samyeli hakkındaki sözlerine sinirlendi: Telefonu kafana yersin

11:38 13.08.2023
© Fotoğraf : TwitterHande Fırat
Hande Fırat - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Hande Fırat, Melik Yiğitel'in Defne Samyeli hakkındaki sözlerine sinirlendi ve "Telwefonu kafana yersin" dedi.
Gazeteci Hande Fırat'ın sunduğu programda konuklardan Melik Yiğitel'in sözleri sosyal medyada tepki çekti.
Defne Samyeli üzerinden kadınlara yönelik 'imada' bulunan Yiğitel'e ilk tepki Hande Fırat'tan geldi.
Yiğitel konuşmasında 'Defne Samyeli'nin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını' söyledi.
Yiğitel eski haber spikeri Defne Samyeli'nin şarkıcılık yapmasını "Ağır başlı işler yapsınlar" diyerek eleştirince Hande Fırat çok sinirlendi. Hande Fırat Melik Yiğitel'in sözünü keserek "Bir dakika ya sahneye çıkmak hafif başlı bir şey mi anlamadım? Gazetecilik de bir meslektir, mankenlik de bir meslektir bunlara yapılanlara da böyle ağırbaşlı dışında bir kelime kullandığında telefonu kafana yersin! Her gece barda şarkı söyleyeceğim hafif mi olacağım ben" diyerek sert çıktı.
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